Julio César Chávez Jr. enfrenta prisión preventiva por delincuencia organizada y tráfico de armas

En un giro inesperado que ha captado la atención de México y el mundo del deporte, el exboxeador Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano, ha sido ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 en Hermosillo, Sonora, tras ser deportado de Estados Unidos.

Un juez federal en Sonora dictó prisión preventiva justificada en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”, en un caso que lo señala por delitos graves como delincuencia organizada y tráfico de armas. La audiencia para definir su situación jurídica está programada para el próximo sábado, lo que mantiene en vilo a sus seguidores y a la opinión pública.

Una vez más, Chávez Jr. enfrenta una dura situación en su vida personal, tras recibir acusaciones de esta magnitud y es que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), desde 2019, el pugilista ha estado bajo investigación, y en 2023 se emitió una orden de aprehensión en su contra. Su detención el 2 de julio de 2025 en Los Ángeles, California, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marcó un punto de inflexión, al ser considerado una “amenaza para la seguridad pública” en Estados Unidos, lo que aceleró su deportación a México.

Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo, fue arrestado en el Cefereso 11 de Hermosillo, #Sonora, tras ser deportado desde Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas. #Noticias #Puebla pic.twitter.com/ozK8ybkjQg — Janeth León M (@janethleontv) August 20, 2025

El Cefereso 11, un penal de máxima seguridad inaugurado en 2012, es conocido por albergar a reos de alta peligrosidad, como líderes de cárteles y figuras vinculadas al crimen organizado. Las estrictas medidas de seguridad de este centro, equipado con tecnología de punta y diseñado bajo estándares estadounidenses, reflejan la gravedad de los cargos que enfrenta Chávez Jr.. Sin embargo, su padre, Julio César Chávez, ha negado públicamente cualquier relación de su hijo con el crimen organizado, aunque reconoció que conoce a personas asociadas con estos grupos, lo que añade una capa de controversia al caso.