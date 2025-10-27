Pumas: Primer contacto con Martín Anselmi; hay buena voluntad y promesa de charla en diciembre

El proyecto de Efraín Juárez en Pumas no ha sido lo esperado y a falta de dos fechas para acabar el torneo y un panorama complicado para clasificar a Liguilla, en Universidad Nacional ya piensan en soluciones y nuevos DTs y uno de ellos es un viejo conocido del futbol mexicano: MARTÍN ANSELMI. Te contamos los detalles del bombazo en el Pedregal.

PUMAS PONE EL OJO EN MARTÍN ANSELMI / Jam Media Ampliar

Las cosas en la UNAM no marchan del todo bien y el proyecto de Efraín Juárez, que comenzó como una ilusión de volver a competir en lo más alto del futbol mexicano, hoy tiene más dudas que certezas y a falta de dos jornadas para que acabe la fase regular del Apertura 2025, Pumas no está en puestos de Liguilla y tampoco tiene el futuro en sus manos.

Y es que, a pesar de su peculiar estilo relajado, sincero, de frente, malhablado y siendo un tipo transparente con los medios de comunicación, en la interna, la realidad es otra y Efra y su equipo no han dado los resultados esperados.

Las criticas por su forma de juego, el poco espectáculo que dan, sobre todo en casa, y la falta de victorias, han empapado de un ambiente hostil a la afición universitaria, que ya no están muy seguros de seguir con esta gestión.

Y este mismo sentir lo tiene la directiva de Universidad Nacional, que ya ha comenzado a ver planes alternativos, en caso de que le dan las gracias a Juárez y hay un nombre el cual lo tienen claro y que en días pasados ya tuvieron un acercamiento formal.

Se trata de martín Anselmi, el exDT de Cruz Azul, que dejó buenas sensaciones en su paso por La Maquina y aunque las formas de irse no fueron bien vistas, su trabajo sí tiene buenas credenciales en los pasillos de la Liga MX.

El argentino está sin trabajo luego de ser destituido del Porto a mitad de año tras fracasar en el Mundial de Clubes y en las últimas horas ha recibido un par de llamados de tierras mexicanas, una de ellas, desde el Pedregal, donde Pumas lo tiene como la opción #1 en caso de que no se clasifique a Liguilla y no tengan como sustentar la permanencia de Efraín Juárez.

Fuentes a W DEPORTES han confirmado que el contacto fue cordial y con buena voluntad. Al técnico le agrada la idea, le gustaría volver a vivir a la Ciudad de México, le gusta el futbol mexicano, pero pidió esperar un poco más para no interferir en el ambente del club y el trabajo del actual DT.

La promesa fue volver a tener una charla, una vez terminado el torneo regular y ya con la temporada de Universidad definida, si es que de meten o no a la fiesta grade. Actualmente marchan 13vos, con Tijuana y Cruz Azul todavía en su calendario.

Juarez se tambalea y Anselmi en agenda Ampliar

LOS NÚMEROS DE MARTÍN ANSELMI EN CRUZ AZUL

El pasado reciente de Anselmi no ha sido el mejor, en cuanto a resultados y formas. Comenzó el 2025 yéndose de forma polémica de Cruz azul, con temas que llegaron a la FIFA por el pago de la cláusula del Porto y un escándalo que terminó de quitarle todo el cariño que se había ganado de la afición cementera.

En Portugal tampoco le fue bien, los resultados no lo acompañaron y en el Mundial de Clubes no pasaron de la fase de grupos, situación que le costó su chamba en julio.

Sin embargo, el 2024 si fue un año de consagración para el argentino y a pesar de no haber podido ganar un título, su estilo de juego maravilló al futbol mexicano. Dinámico, ofensivo, con muchas formas diferentes de atacar y ganando la mayoría de sus juegos. En los dos torneos fue el vandidato #1 a ser Campeón, pero perdió Final y Semifinal, las dos ante América.

Martín dirigió a Cruz Azul desde diciembre de 2023 hasta enero de 2025, asumiendo el cargo para el Clausura 2024 de la Liga MX. En total, acumuló 50 partidos oficiales, con un balance de 28 victorias, 10 empates y 12 derrotas, lo que representa un porcentaje de efectividad del 63%. Este récord incluye 46 encuentros en Liga MX y Liguilla, más 4 en la Leagues Cup.