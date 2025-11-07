Toluca vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 Liga MX Femenil

La serie de cuartos de final de la Liga MX Femenil del Torneo Apertura 2025 entre Chivas y Toluca llega a su partido de vuelta con todos los ingredientes para definir un pase a semifinales lleno de emoción. En el juego de ida celebrado en el Estadio Akron, ambos equipos entregaron un duelo vibrante que terminó 2-2, dejando la eliminatoriacompletamente abierta.

Chivas vs Toluca Femenil / Luis Fernando Toris Ampliar

En esa primera entrega, Chivas tomó ventaja temprana gracias a un gran tanto de Alicia Cervantes que puso a las rojiblancas en ventaja. Sin embargo, Toluca respondió con un tanto de Faustine Robert, más adelante tanto Faustinecomo Licha hicieron su doblete para dejar el partido 2-2.

Para la vuelta, Diablas tendrá que confirmar ese pequeño margen que tienen con la ventaja de posición en la tabla y las tapatías deberán encontrar la fórmula para romperlo. Desde que se anunció el enfrentamiento, podíamos imaginar que era el duelo más parejo ya que ambas escuadras acabaron tanto en cuarta como en quinta posición.

Ida Cuartos de Final Chivas vs Toluca Femenil / Luis Fernando Toris Ampliar

Queda claro que este duelo puede definirse por pequeños detalles: efectividad frente al arco, manejo de nervios en momentos decisivos, y la capacidad de cada equipo para adaptarse al planteamiento del rival. La vuelta promete ser un choque intenso donde el que logre imponer su plan se meterá en semifinales, lo mejor de todo es que podrás seguirlo aquí, a través de la cadena W.

TOLUCA VS CHIVAS FEMENIL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER