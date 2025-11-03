Liga MX Femenil: Quedaron definidos los encuentros para los Cuartos de Final de la Liguilla Apertura 2025

Quedó definida la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Las super líderes Tigres, que tuvieron un torneo sobresaliente donde solo perdieron una vez, se van a enfrentar a las Bravas de Juárez, que se clasificaron como octavas gracias a su victoria en la última jornada, ya que tuvieron una mejor diferencia de goles que León, que quedó noveno.

Tigres tuvo un torneo sobresaliente / Jose Luis Melgarejo Ampliar

Cruz Azul empató su último juego ante Tigres 2-2, por lo que en cuartos de final se va a enfrentar a las actuales campeonas y segundo lugar de la tabla, Pachuca. Las Tuzas alcanzaron a las Amazonas en puntos, pero tuvieron nueve goles menos en el torneo, por lo que quedaron segundas. Es importante resaltar que en este juego se va a enfrentar la máxima goleadora del torneo, Charlyn Corral de Pachuca con 22 goles, ante la segunda lugar, Aerial Chavarin del Cruz Azul, que consiguió 18 anotaciones.

América y Rayadas se van a enfrentar en la tercera llave de la fiesta grande. Este encuentro tiene bastante historia e incluso fue la final en mayo de 2024. Las de Coapa parten como favoritas, ya que llegan en el puesto tres de la tabla, mientras que las regias han tenido un torneo bastante complicado que las dejó en sexto lugar.

Angelique Saldivar celebrates her goal of America during the 17th round match between Mazatlan FC and America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2025 at EL Encanto Stadium, on November 01, 2025 in Mazatlan, Sinaloa, Mexico. / Damaris Aguilar Ampliar

Por último, en la llave que en el papel es la más ajustada, Toluca, que finalizó cuarto tras golear 4-1 a Puebla, va a jugar ante Chivas, que finalizó quinto tras vencer 4-0 a Necaxa. La diferencia de puntos entre ambas escuadras fue de solo dos puntos; sin embargo, en su juego de la jornada seis, las Diablas se llevaron el encuentro 2-1.

Cabe mencionar que de momento no se han dado a conocer las fechas y horarios oficiales para que se disputen dichos encuentros.