Las 7 jugadoras de la Liga MX Femenil que más destacan por su buen juego

La Liga MX Femenil ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos tiempos y ha logrado consolidarse como un certamen emocionante y de gran nivel en el continente. No solo se trata de fútbol, su popularidad se debe a los talentos que incluye, en términos de calidad y dedicación.

Por esa razón, escoger a siete jugadoras no es una tarea simple, porque todas tienen talento. Pero, para efectos de las apuestas, aquí se presentan algunas de las más destacadas que los entusiastas del deporte prefieren por sus estadísticas de juego.

1. Alicia Cervantes

Alicia Cervantes es una de las más destacadas en el campo que juega en la posición delantera y cuyo club actual es Chivas de Guadalajara. Es conocida por ser el alma y el líder indiscutible del Rebaño Sagrado. Y esto se debe a su disciplina, calidad como jugadora y habilidades que le han permitido obtener múltiples títulos de goleo.

Otros datos interesantes son que esta goleadora prolífica tiene más de 150 goles en la Liga MX Femenil y participó en el Clausura 2022, denotando pasión por el fútbol. Por eso, muchos entusiastas del deporte la tienen en cuenta para sus apuestas deportivas, ya que es sinónimo de éxito y logro de objetivos.

2. Rebeca Bernal

Bernal es conocida como la muralla goleadora por su capacidad defensiva. No se trata solo de una simple líder, sino que tiene capacidades para leer el juego. Destaca por su fuerza en el uno contra uno y esto la hace una gran amenaza en la zona rival. Incluso, es conocida por ser una de las defensoras que tiene más goles en la Liga MX.

Esta jugadora profesional ha tenido la oportunidad de levantar tres títulos de Liga. Además, en la actualidad juega con el Washington Spirit y es una pieza fija en las convocatorias de la Selección Nacional de México.

3. Desirée Monsiváis

Monsiváis es una futbolista profesional pionera en la Liga MX, por eso es una de las campeonas inolvidables de este deporte. Ha destacado por ser una increíble goleadora hasta el punto de ostentar el título de máxima anotadora histórica. Incluso, gracias a su capacidad anotadora, se hizo destacada con Rayadas, donde fue campeona.

Esta profesional del fútbol fue la primera jugadora en alcanzar los 100 goles con un mismo club (Rayadas de Monterrey). Esto le habría permitido dejar un legado como ejemplo de capacidad y alto nivel deportivo, algo que solo se alcanza con constancia y disciplina.

4. Katty Martínez

Martínez es una profesional del fútbol que juega como delantera en el Club de Fútbol Monterrey femenil y es una de las más letales en la historia de la liga. Al igual que Monsiváis, también fue una de las primeras en superar la barrera de los 100 goles. No por nada le apodan “Katty Killer”, y es que su instinto depredador, sumado a su capacidad de ver el juego, le han permitido ser reconocido en el campo.

Esta jugadora obtuvo cuatro títulos de liga con Tigres UANL y alcanzó un traspaso al Club América, siendo este uno de los más mediáticos en la historia de la liga. Y, por si fuera poco, también alcanzó el título en el Clausura 2023.

5. Liliana Mercado

Liliana Mercado es una mediocampista considerada como la arquitecta en el campo de juego, que juega en FC Juárez. Tiene visión de juego, precisión y maestría en los tiros libres. Además, ha obtenido varios títulos de la Liga MX y participado en seis campeonatos.

Algo interesante de esta jugadora es que fue reconocida con el Balón de Oro de la Liga MX. Por esa razón, es una de las pocas jugadoras que ha tenido la oportunidad de permanecer en el mismo club desde la inaugural de 2017. Esto demuestra lealtad y consistencia.

6. Blanca Félix

Félix es una jugadora de fútbol que ha tenido momentos icónicos a lo largo de su carrera. Para empezar, se convirtió en toda una leyenda en la primera final de la Liga MX Femenil. Asimismo, ha sido reconocida por hacer atajadas impresionantes, como las realizadas en el Apertura 2017, donde fue una actora clave como para conseguir su primer campeonato.

Otras de sus características son sus reflejos felinos, así como su habilidad para detener el balón. En la actualidad, juega con Chivas de Guadalajara y es una de las jugadoras más queridas por su disciplina, afición y carisma.

7. Charlyn Corral

Se trata de una artillera mexicana conocida por ser una de las mejores anotadoras de talla mundial. En la actualidad, es delantera de Pachuca Femenil y ha desbancado a numerosos nombres internacionales, como algunas jugadoras de Rangers o el Barcelona.

Corral supera por números a Ewa Pajor y Katerina Svitkova. Y ha demostrado todo su potencial en lo que va del Apertura 2025, al igual que lo ha hecho en partidos pasados. Por esa razón, sus habilidades le han llevado a demostrar su camino por el fútbol europeo y es un claro ejemplo de compromiso y habilidad, ambos capaces de impulsar el desarrollo del futbol femenil en México.