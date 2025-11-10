JJ Macías causa baja en Pumas y se despide lo que resta del torneo / Jam Media

Pumas confirmó una noticia desafortunada: José Juan Macías sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda durante el encuentro ante Cruz Azul el pasado sábado. Los estudios médicos revelaron una ruptura total del ligamento cruzado anterior, además de daños en el ligamento colateral medial y el menisco medial.

José Juan Macías / Jam Media Ampliar

El delantero será operado en los próximos días, y su proceso de recuperación podría extenderse hasta nueve meses, dependiendo de su evolución. Con ello, J. J. Macías se despide anticipadamente del torneo y afronta otra larga rehabilitación, una situación que ya conoce.

Esta es la tercera rotura de ligamentos en su carrera. En 2022 estuvo fuera más de 200 días, mientras que en 2023 pasó casi 10 meses sin actividad, ambas ocasiones vistiendo la camiseta de Chivas.

Reporte médico de JJ Macías Ampliar

Ahora, el infortunio lo alcanza defendiendo los colores de Pumas, luego de una jugada desafortunada: José Paradela cayó accidentalmente sobre su pierna tras una falta cometida por Álvaro Angulo.

La noticia representa un duro golpe para el jugador y para el conjunto universitario, que pierde a uno de sus atacantes más experimentados justo en la parte final del campeonato.