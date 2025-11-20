JJ Macías queda fuera de Pumas por lesión: Así fue su abrupta salida del club

En un movimiento que nadie en Ciudad Universitaria quería admitir en voz alta, pero que todos veían venir como un vendaval inevitable, Pumas de la UNAM ha decidido cortar de tajo la breve y accidentada historia de José Juan Macías con el club. Horas antes de que los felinos salten al campo para disputar su boleto en el Play-In del Apertura 2025.

JJ Macías / Hector Vivas Ampliar

De acuerdo con información del reportero de TUDN, Rodrigo Celorio, el conjunto universitario habría tomado la decisión de cerrar su vínculo laboral con el delantero, quien sufrió una rotura de ligamentos y en el menisco, lo que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente. Posteriormente, Pumas dio el reporte médico de su jugador e informó que estaría fuera de las canchas más delantero seis meses, lo que desataría que ya Macías quedara fuera del plantel.

Macías llegó a Pumas en agosto de 2025 como un salvavidas para la ofensiva: un delantero de 26 años con olfato goleador probado en León, pero marcado por una racha de lesiones que lo había convertido en un paria en Santos Laguna y un experimento fallido en Valladolid.

El acuerdo era claro y pragmático, un contrato a corto plazo, sujeto a metas de rendimiento y minutos jugados. En la Jornada 7 debutó con chispa, anotando en la goleada sobre Xolos de Tijuana, y por un fugaz instante, el Estadio Olímpico rugió con la promesa de un renacer. Parecía que el tapatío, ese “9” elegante que México soñó para su Tri, por fin encontraba puerto seguro en el Pedregal.

JJ Macías en el Estadio Cuauhtémoc / Jafet Moz Ampliar

Desafortunadamente, la carrera de JJ Macías nuevamente se vio opacada por las lesiones. El mal momento para el delantero llegó en el Estadio Cuauhtémoc cuando Pumas enfrentó a Cruz Azul, una jugada accidental con José Paradela selló su suerte: rotura completa del ligamento cruzado anterior, del colateral medial y del menisco en la rodilla izquierda.

Por lo tanto, JJ Macías no solo se perderá el juego del Play-In, sino prácticamente todo el Clausura 2026. Para un jugador cuyo contrato vence el 28 de febrero de 2026, esto equivale a una sentencia de muerte contractual. Pumas, en su lógica fría de presupuestos y roster, optó por no extenderlo pese a las promesas iniciales de renovación condicionada.

Cabe mencionar que por el momento Pumas no ha hecho oficial la salida del delantero, ya que se mantiene en la lucha por colarse a la Liguilla del Apertura 2025 afrontando el Play-In ante Pachuca.