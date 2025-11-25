JJ Macías reaparece tras grave lesión y revela su futuro en Pumas

En el universo del fútbol mexicano, donde las lesiones son como tormentas impredecibles que arrasan con promesas y legados, José Juan Macías emerge hoy no como víctima, sino como guerrero. Dos semanas después de aquella jugada en el Estadio Cuauhtémoc que lo dejó fuera de las canchas, tras un choque inocente con el jugador de Cruz Azul, José Paradela que dejó su rodilla izquierda hecha trizas: rotura de ligamento cruzado anterior, colateral medial y menisco medial, el delantero de 26 años reaparece en Instagram con una foto sonriente en la que habló sobre su futuro en su carrera futbolística.

JJ Macías con Pumas / Jam Media Ampliar

En un mar de rumores, rescisión con Pumas, retiro inminente, demandas de rehabilitación en EE.UU., JJ no aclara, pero ilumina. No es un adiós; es un “aguarden”. Porque si algo define a Macías, es esa capacidad para levantarse de cenizas que él mismo ha avivado, una y otra vez. La Jornada 17 del Apertura 2025 quedará marcada en la trayectoria del atacante mexicano, quien llegó a Pumas como salvavidas, tras firmar un contrato de seis meses con opción a uno más; sin embargo, ahora todas esas propuestas son inciertas.

“Hola a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por todos los mensajes, llamadas y muestras de cariño que me han dado en estos días. Ha sido una etapa muy complicada emocionalmente y su apoyo es lo que me ha dado fuerza para intentar levantarme de nuevo”, escribió JJ Macías en su cuenta personal de Instagram.

“Quiero dar gracias a Dios, a mi familia por el apoyo incondicional y, a mis doctores porque la cirugía fue un éxito. Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro. Que Dios los bendiga y gracias infinitas por tanto cariño hacia mi persona", agregó.

Mensaje de JJ Macías Ampliar

Esta es la tercera rotura de ligamentos que sufre JJ Macías: dos en Chivas (2022 y 2023), más de 580 días inactivo acumulados desde 2019, un historial que lo ha llevado al borde del retiro y de un Valladolid que no cuajó. Luego del incidente con José Paradela, el reporte médico de Macías arrojó que estaría nueve meses fuera de las canchas, por lo que ya no pudo disputar el Play-In y el inicio del Clausura 2026, ahora estaría en duda en lo que el jugador aclara qué sigue para su carrera.

Desafortunadamente la ruptura que nadie vio venir al principio de esta lesión fue que la directiva auriazul, liderada por un Efraín Juárez que apostó por él como titular tras la lesión de Guillermo Martínez, prometió acompañamiento y ahora le dé la espalda a su elemento. Macías, traumatizado por cirugías pasadas, pidió lo impensable: operarse y recuperarse en Estados Unidos, donde ya había iniciado terapias post-lesión.