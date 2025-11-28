Cleveland Browns vs San Francisco 49ers: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Semana 13 de la NFL

En el gélido Huntington Bank Field, el sol de la Semana 13 de la NFL se asoma con un duelo que opone la crudeza de la defensa más temida de la liga contra un ataque que, cuando está sano, puede destrozar cualquier esquema. Los Cleveland Browns (3-8), heridos en una temporada de pesadillas pero con un soplo de aire fresco en su quarterback novato Shedeur Sanders, recibirán a los San Francisco 49ers (8-4), que llegan con la artillería pesada tras dos victorias consecutivas y la esperanza de un Christian McCaffrey recuperado.

Cleveland Browns Ampliar

Para San Francisco 49ers, es una oportunidad de afianzarse en la caza del Super Bowl; para Cleveland Browns, un último bastión de orgullo antes de pensar en el draft. Esta no es la primera vez que estos titanes se miden: los Browns lideran la serie histórica 13-8, y en su último choque en Cleveland (2020), los locales se impusieron 19-17 en un thriller defensivo. Pero los 49ers no han ganado en la ciudad del Lago Erie desde 1984, una maldición de cuatro derrotas que añade picante a un matchup donde el clima –lluvia y posible nieve– podría inclinar la balanza hacia el juego terrestre y los errores.

Cleveland Browns, por su parte, llega de una victoria 24-10 sobre los Raiders, donde su front seven liderado por un Myles Garrett en modo MVP con 18 sacks, ahogó al rival con 10 derribos del QB. Garrett vs. la O-line de oro, y Sanders bajo asedio. Para los 49ers, el plan de Kyle Shanahan es claro: explotar el volumen aéreo con Brock Purdy (2,800 yardas, 18 TDs). Trent Williams, el tackle izquierdo elite (calificado No. 2 por PFF), será el muro contra Garrett, quien ha registrado 13 de sus sacks en las últimas cuatro semanas.

San Francisco 49ers Ampliar

Sin Nick Bosa ni Fred Warner en plena forma, la secundaria de Robert Saleh debe contener el juego corto de Sanders, quien en su debut completó 11/20 para 209 yardas, 1 TD y 1 INT. En Cleveland, la salvación es la defensa: No. 2 en yardas permitidas (273 por juego) y No. 1 en sacks (42), liderada por Garrett, el favorito al DPOY. Jim Schwartz apostará por presiones rápidas para forzar turnovers, los Browns tienen +5 en balones recuperados en casa, limitando a Purdy, quien lanzó tres INTs la semana pasada.

CLEVELAND BROWNS VS SAN FRANCISCO 49ERS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: domingo 30 de noviembre

domingo 30 de noviembre HORA: 12:00 Hrs.

12:00 Hrs. ESTADIO : Cleveland Browns Stadium

: Cleveland Browns Stadium TV: ViX

ViX RADIO: W Deportes 730 AM



