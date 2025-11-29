Tigres avanza a semifinales del Apertura 2025 tras goleada histórica sobre Xolos

Tigres avanza a la semifinal tras golear a Xolos en la vuelta de los cuartos del Apertura 2025.

Tigres celebra sus goles / Jorge Martinez Ampliar

Al minuto 14, llegaba el primero con un gol de Nico Ibáñez, gracias a un remate de cabeza imposible para el guardameta Antonio Rodríguez, producto de un pase por la banda de la derecha de Jesús Garza. Al 28 se marcó un penalti a favor de los felinos. De primera instancia tomó el balón André-Pierre Gignac y Ángel Correa, pero se lo terminaron cediendo a Juan Brunetta, que lo capitalizó como el segundo del compromiso.

Al 39, Brunetta ponía el tercero, gracias a un cabezazo letal en el área, precedido de un centro de larga distancia de Ángel Correa, que era cabeceado por Nico Ibáñez para asistir al argentino.

Xolos eliminado del Apertura 2025 / JONATHAN DUENAS Ampliar

En la segunda parte, al 66, Diego Lainez recibió una falta dentro del área y se marcaba otro penalti para los de Nuevo León, donde Ozziel Herrera lo disparaba con potencia a la izquierda, pero Toño Rodríguez lo atajaba. Al 73 llegaría el cuarto para Tigres, tras un impacto de Diego Lainez que rebotaba en Rodríguez y simplemente Ozziel Herrera le daba un cabezazo al balón con un arco solitario.

Todavía en el agregado aparecería Juan Pablo Vigón con un remate de palomita para poner el quinto. Después del quinto tanto, se armaría una situación dentro del terreno de juego entre los jugadores de Xolos que no recibieron para nada bien el festejo de la goleada.