Partidos de México en la Copa del Mundo 2026: calendario en la Ciudad de México y Estadio Azteca

La FIFA confirmó los duelos que se jugarán en la Ciudad de México en la Copa del Mundo.

En el Grupo A, México tendrá su primer juego en la Ciudad de México, el cual será el partido inaugural del Mundial. La Selección Mexicana se medirá ante Sudáfrica el jueves 11 de junio a la 1 de la tarde.

Otro choque que tendrá sede en el Estadio Azteca será el Uzbekistán ante Colombia, este encuentro será el miércoles 17 de junio a las 8 de noche, correspondiente al sector K.

En más enfrentamientos, el miércoles 24 de junio a las 7 de la noche, México jugará su tercer partido en fase de grupos ante el ganador del repechaje de la UEFA, que se definirá entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República de Irlanda y República Checa.

Además, también habrá un duelo de dieciseisavos el 30 de junio, este será entre el primer lugar del Grupo A y un tercer lugar. Para cerrar la participación de la sede, habrá un encuentro de octavos de final el 5 de julio.

El Estadio Azteca recibirá su tercera Copa del Mundo, lo que lo convertirá en el único escenario en el mundo en tener este hecho histórico.