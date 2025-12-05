México ya conoce a sus rivales para la Copa del Mundo 2026

México ya tiene rivales para la máxima justa veraniega. Tras llevarse a cabo el Sorteo Final Copa Mundial de la FIFA, el Tricolor ya sabe que enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y un rival europeo por definirse, que podrá ser alguno de los siguientes 4: Dinamarca, República de Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte.

El encuentro inaugural será entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. Está será la segunda vez que se midan en un duelo inaugural, pues en Sudáfrica 2010 también pusieron en marcha la competencia.

El segundo partido de México será el 18 de junio en Guadalajara ante Corea del Sur, un rival que ya se ha encontrado en mundiales anteriormente. En Francia 98’ el Tricolor los venció 3-1, y en Rusia 2018 los derrotaron con marcador de 2 a 1.

Finalmente, México conocerá a su último rival tras los repechajes mundialistas de mazo. Dinamarca se inclina como favorito a ganar la llave, pero República de Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte desean dar la sorpresa. El partido ante su rival del viejo continente será en el Estadio Azteca el 24 de junio.

Así, un rival africano, otro asiático y otro europeo son los que México buscará superar en la Copa del Mundo del 2026.