Juanpi Domínguez es nuevo refuerzo del Club León para el Clausura 2026

Juan Pablo Domínguez, mejor conocido como “Juanpi”, de 27 años de edad, ha sido transferido del Toluca al Club León como refuerzo para el Clausura 2026. El traspaso ya está acordado entre clubes y jugador, y se espera que se oficialice tras revisiones médicas; mismo que se daría por compra definitiva.

Juanpi llegó a Toluca en el Apertura 2023 y formó parte del plantel bicampeón, incluyendo títulos como Campeón de Campeones y Campeones Cup. Asimismo, acumula 95 partidos jugados con los Diablos, teniendo en cuenta 11 goles y 7 asistencias. Además, en su última temporada fue partícipe de 38 cotejos, con aproximadamente 1475 minutos jugados, 2 dianas y 3 pases a gol.

Cabe señalar que sus números fueron más modestos en el último año, lo que motivó su salida en busca de mayor continuidad; sin embargo, destaca su contribución en etapas previas, especialmente bajo el mando de Ignacio Ambriz, con quien coincidió antes y ahora en León, donde mostró mayor desequilibrio por la banda derecha.

Juanpi es un extremo rápido y habilidoso, conocido por su capacidad de desborde y uno contra uno, en el afán de recuperar su mejor versión en León de cara al próximo semestre.

