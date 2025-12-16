Héctor Herrera celebra el bicampeonato de Toluca acompañado de Paola Villalobos en la final del Apertura 2025

Los Diablos Rojos del Toluca escribieron una página dorada en la historia de la Liga MX al consagrarse bicampeones del fútbol mexicano tras vencer a Tigres en una dramática final del Apertura 2025, definida en una eterna tanda de penales que terminó 9-8 a favor de los escarlatas en el Estadio Nemesio Díez.

Héctor Herrera con Toluca / Manuel Velasquez Ampliar

Con este título, el duodécimo en su palmarés, Toluca empató a Chivas como el segundo club más laureado del balompié nacional, solo por detrás del América. Bajo la dirección de Antonio “Turco” Mohamed, los mexiquenses demostraron garra y resiliencia para remontar y retener la corona conquistada en el Clausura 2025.

Entre las celebraciones en la cancha y la posterior fiesta, uno de los momentos que captó la atención fue el de Héctor Herrera, el experimentado mediocampista que regresó a la Liga MX este año procedente del Houston Dynamo. “HH”, quien contribuyó desde el banquillo en la liguilla, festejó el bicampeonato de Toluca de manera especial junto a la actriz y conductora Paola Villalobos.

¿QUIÉN ES PAOLA VILLALOBOS?

La pareja, que ha sido vinculada sentimentalmente desde finales de noviembre aunque ninguno ha confirmado oficialmente la relación, compartió imágenes y mensajes en redes sociales que alimentaron los rumores. Villalobos, conocida por sus roles en producciones como Sin miedo a la verdad y Vencer la culpa, además de su podcast Entre Lobas, dedicó publicaciones cariñosas al futbolista, acompañadas de fotos en la “Bombonera” y durante los festejos.

Héctor Herrera, por su parte, apareció abrazando y posando con la influencer en varios momentos de euforia post-partido, reforzando la cercanía que ya se había visto en la final del torneo anterior. Tras su divorcio a inicios de año, el seleccionado mexicano parece haber encontrado una nueva ilusión fuera de las canchas.

Héctor Herrera celebrando campeonato con Toluca / Liza Rosales/ISI Photos Ampliar

El bicampeonato de Toluca no solo consolida una era dorada para el club en la Liga MX, sino que también marca un cierre de año inolvidable para Héctor Herrera, quien suma otro trofeo a su vitrina tras una carrera repleta de éxitos en Europa y la MLS.