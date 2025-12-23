Alexander Isak se pierde la temporada por lesión y enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026

Se confirma una baja sensible en la Premier League. Alexander Isak dice adiós a la temporada tras sufrir una lesión grave que lo obligará a permanecer varios meses fuera de las canchas, un golpe tanto para el Liverpool como para la Selección de Suecia, a menos de un año del Mundial de 2026.

El delantero sueco se lesionó el pasado fin de semana en el duelo ante Tottenham, en la Premier League, justo en la jugada en la que marcó gol. Tras los estudios médicos, el club confirmó una fractura de peroné y problemas en el tobillo izquierdo, por lo que el jugador fue operado y comenzó de inmediato su proceso de rehabilitación.

De acuerdo con el cuerpo técnico, Isak estará fuera entre dos y tres meses, lo que prácticamente lo descarta del resto de la temporada. El atacante llegó esta campaña procedente del Newcastle como el fichaje más caro en la historia del club por 170 millones de dólares, pero apenas pudo disputar 16 partidos, en los que marcó tres goles antes de la lesión.

La ausencia también enciende las alarmas en Suecia, que deberá disputar el repechaje europeo rumbo a la Copa del Mundo 2026. La recuperación de Alexander Isak será clave para definir si puede regresar a tiempo y pelear por un lugar en la convocatoria final.

