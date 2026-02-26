Barcelona vs Villarreal: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 26 de LaLiga española

Jornada 26 en LaLiga de España y en W Deportes te llevamos el partidazo por la parte alta de la tabla entre Barcelona y Villarreal directamente desde el Camp Nou.

La escuadra dirigida por Hansi Flick acaba de recuperar el liderato de la competencia después de vencer al Levante el fin de semana pasado y aprovechar del descalabro del Real Madrid. Con esta combinación de resultados, el Barca se afianzó como primer lugar de la tabla con 61 puntos y buscará mantenerse en la punta de la clasificación con una victoria jugando ante su gente.

Del otro lado, el Villarreal está dando una grandísima temporada. Ahora mismo, los comandados por Marcelino García Toral son terceros de la tabla por delante del Atlético de Madrid y solo por debajo del Real Madrid y Barcelona. El gran objetivo del submarino amarillo es clasificar a la UEFA Champions League y para eso deberá seguir con el buen paso buscando la tercera victoria consecutiva.

Quédate a vivir la pasión de LaLiga de España. Directamente desde el Camp Nou, partidazo entre Barcelona contra Villarreal por la parte alta de la tabla, completamente en vivo a través de W Deportes.

BARCELONA VS VILLARREAL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER