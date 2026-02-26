Ryan Yates sufre impactante lesión mientras Nottingham Forest avanza pese a derrota ante Fenerbahçe

El mediocampista Ryan Yates, capitán del Nottingham Forest, sufrió este jueves una lesión durante el partido de play‑offs de la UEFA Europa League ante el Fenerbahçe SK, que se jugó en el Ground válido por la vuelta de la ronda que define a los equipos clasificados a los octavos de final.

La acción se produjo en los primeros minutos del encuentro, cuando Yates disputó un balón y cayó al césped tras un contacto con un rival, resultando con el dedo meñique de la mano izquierda visiblemente dislocado, una imagen impactante que requirió atención inmediata del cuerpo médico.

Tras la atención en el terreno de juego, los médicos colocaron fijaciones y vendajes que permitieron a Yates continuar en el partido durante parte del encuentro antes de ser reemplazado más adelante. Su capacidad para seguir jugando tras el incidente fue destacada por comentaristas y presentes en el estadio, dada la naturaleza de la lesión y la intervención rápida del personal médico.

En lo futbolístico, el Nottingham Forest fue derrotado 2‑1 por el Fenerbahçe en la vuelta de los play‑offs, con goles de Kerem Aktürkoglu en el primer tiempo y de penal en el segundo, mientras que Callum Hudson‑Odoi marcó para el equipo inglés en la segunda mitad. A pesar de la derrota en este partido, Forest avanzó a los octavos de final de la Europa League con un marcador global de 4‑2, gracias a la victoria por 3‑0 en la ida disputada en Turquía.

La lesión de Yates acaparó la atención por lo visible del incidente y la decisión del jugador de permanecer algunos minutos más en el campo tras la atención médica. El Nottingham Forest continuará su participación en la Europa League y ahora se concentrará en la próxima fase del torneo, así como en sus compromisos en la liga doméstica, mientras se evalúa el alcance exacto de la lesión de su capitán.