Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico alemán, juego de la Jornada 24 de Bundesliga

El Borussia Dortmund recibirá al Bayern Múnich en la Jornada 24 de la Bundesliga, en la cancha del Signal Iduna Park, en uno de los partidos más importantes del calendario de futbol en Alemania.

Bayern vs Dortmund de nuevo en Bundesliga / Alexander Hassenstein Ampliar

Los negriamarillos afrontan este compromiso con la mirada totalmente enfocada en el torneo local, luego de quedar eliminados a media semana de la UEFA Champions League, tras caer por un marcador global de 4-3 frente al Atalanta. Además, su eliminación en los octavos de final de la Copa de Alemania los dejó únicamente con la Bundesliga en el calendario.

El conjunto dirigido por Niko Kovač atraviesa un momento destacado en la liga, donde acumula 16 encuentros consecutivos sin derrota, una racha que lo mantiene en la segunda posición de la tabla, a ocho puntos del Bayern. Este enfrentamiento resulta determinante en sus aspiraciones, ya que representa una oportunidad clave para acortar la diferencia y mantenerse en la pelea por el campeonato.

Por su parte, el Bayern Múnich mantiene vivas sus aspiraciones en todas las competiciones que disputa. En la Bundesliga se ubica como líder con una ventaja considerable; sin embargo, una derrota ante su principal perseguidor podría complicar el panorama en la recta final del campeonato.

La última vez que los dirigidos por Vincent Kompany cayeron en la liga, fue en la Jornada 19, cuando se midió al Augsburgo. Desde entonces, encadena una racha sin derrotas que ha fortalecido su posición en la cima de la clasificación.

FC Bayern München v Borussia Dortmund Bundesliga / S. Mellar Ampliar

Además, disputará las semifinales de la DFB-Pokal frente al Bayer Leverkusen, equipo que previamente se encargó de eliminar al Borussia de ese certamen.

Se anticipa un duelo vibrante y con múltiples anotaciones, ya que en sus últimos cinco enfrentamientos ambos equipos han logrado hacerse presentes en el marcador. Habrá que ver si el Bayern sentencia prácticamente el campeonato o si el Borussia consigue recortar distancias frente a su acérrimo adversario y reavivar la lucha por el título en la recta final de la temporada.

BAYERN VS DORTMUND, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER