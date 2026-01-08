Igor Lichnovsky sale del América: André Jardine explica la baja rumbo al Clausura 2026

En la previa del debut del América en el Torneo Clausura 2026 frente a Xolos de Tijuana, el entrenador André Jardine confirmó lo que ya era un secreto a voces: Igor Lichnovsky no seguirá en el primer equipo azulcrema. El defensor chileno, pieza clave en el tricampeonato reciente, será la baja principal para liberar una plaza de extranjero y permitir el registro del nuevo refuerzo, el mediocampista brasileño Rodrigo Dourado.

“Fue muy importante para nosotros, pero me quedó claro que el movimiento principal es en el sistema defensivo, y por el crecimiento de Ramón Juárez y de Miguel Vázquez, sentía que tal vez era el momento para que Igor busque otro camino en su carrera", declaró Jardine en conferencia de prensa.

El técnico brasileño admitió que darle la noticia al jugador no fue fácil, destacando el aporte histórico de Lichnovsky, quien llegó en 2023 procedente de Tigres y contribuyó con solidez en la zaga durante las campañas exitosas. La decisión responde principalmente al límite de jugadores No Formados en México (NFM) impuesto por la Liga MX. Con la incorporación de Dourado, un pedido expreso de Jardine, el América excedía el cupo permitido, y Lichnovsky fue el elegido como “sacrificado”. Aunque el chileno tiene contrato vigente hasta 2027 y ha rechazado ofertas de clubes como Necaxa, Pachuca y opciones en la MLS, principalmente por no aceptar una reducción salarial, el club no lo registrará para el torneo, dejándolo fuera del plantel oficial.

Esta situación genera un escenario incómodo ya que Igor Lichnovsky podría permanecer en Coapa cobrando su salario sin minutos en el primer equipo, o incluso ser enviado a la Sub-21 si no se resuelve su futuro antes del cierre de registros. La directiva busca una salida amistosa, que podría incluir una rescisión de contrato, pero el jugador se mantiene firme en respetar su vínculo actual.

Aunque duele perder a un elemento como Lichnovsky, la decisión de Jardine parece pragmática y orientada al futuro. La defensa americanista cuenta con alternativas sólidas como Sebastián Cáceres, Ramón Juárez e Israel Reyes, quienes han demostrado crecimiento. Priorizar el equilibrio en el mediocampo con Dourado podría ser clave para mantener la competitividad en un torneo donde el América busca el tetracampeonato.

