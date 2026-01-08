León vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 1 del Clausura 2026

León recibe a Cruz Azul este sábado en el Estadio Nou Camp, en la Jornada 1 del Clausura 2026, en un duelo que enfrenta a dos equipos con presentes distintos, pero con la misma necesidad de marcar postura desde el arranque del torneo.

La Fiera llega con la urgencia de cambiar la imagen tras cerrar el Apertura 2025 en la parte baja de la tabla. El regreso de Ignacio Ambriz al banquillo y una profunda renovación del plantel buscan devolverle competitividad a un equipo que apuesta por hacerse fuerte en casa para iniciar con puntos.

Del otro lado, La Máquina arranca el certamen tras un semestre sólido, en el que terminó en los primeros lugares, aunque se quedo en semifinales. El equipo de Nicolás Larcamón inicia una etapa de ajuste tras la salida de varios referentes, pero mantiene la obligación de competir desde el arranque, con la posible incorporación de Agustín Palavecino como uno de los movimientos clave para reforzar el mediocampo.

El historial reciente favorece a Cruz Azul, que suma ocho triunfos consecutivos ante León en Liga MX, incluido el 4-1 del último enfrentamiento. Para los esmeraldas, el duelo representa la oportunidad de cortar la racha y reencontrarse con su afición; para los cementeros, confirmar su condición de rival incómodo desde la primera jornada del Clausura 2026.