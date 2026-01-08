;

  • 09 ENE 2026, Actualizado 08:33

Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc de cara al Clausura 2026

La Máquina tendrá como sede el Estadio Cuauhtémoc para el próximo semestre, dejando a un lado al Ciudad de los Deportes.

Raymundo Huerta

La Liga BBVA MX dio a conocer mediante un comunicado la autorización para que Cruz Azul se mude al estadio Cuauhtémoc, donde jugará sus partidos como local en este Clausura 2026.

Después de que se diera a conocer la no renovación por parte de la UNAM y Cruz Azul, los celestes se marcharán a Puebla, misma que será su nueva casa. En el documento se puede leer que “derivado a esta modificación, el partido correspondiente a la Jornada 2 entre Cruz Azul y Atlas se llevará a cabo el miércoles 14 de enero en el estadio Cuauhtémoc”.

Puebla y Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc / Jam Media

En un principio se corrió el rumor sobre un posible regreso al Ciudad de los Deportes; sin embargo, es oficial que Cruz Azul y Puebla compartirán estadio.

De igual forma y conforme al Artículo 40 del Reglamento de Competencia, los de la Noria cumplieron con los requisitos que se estipulan para poder realizar el cambio de estadio.

De esta forma, Cruz Azul iniciará un nuevo torneo en un nuevo estadio a tan solo unos días de su debut en esta campaña, el cuadro dirigido por Nicolás Larcamon vivirá una nueva mudanza, en esta ocasión será en otro estado. Mismo que preocupa a la afición cementera por los abonos adquiridos para el Clausura 2026.

Estadio Cuauhtémoc.

