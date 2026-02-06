Atlas vs Pumas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 5 d el Clausura 2026

Sigue la actividad de la jornada cinco del fútbol mexicano y la cancha del Estadio Jalisco será el escenario para el choque entre el equipo de Atlas vs Pumas.

Los rojinegros se presentan a este escenario después de que lograron ganarle por la mínima diferencia a Mazatlán con un tanto de Uros Djurdjevic. Sin embargo, para este partido de la Liga MX, ya no podrán contar con los servicios del montenegrino, debido a que es nuevo futbolista de los Rayados de Monterrey.

Por su parte, la escuadra de Pumas viene de golear de manera categórica a Santos Laguna, con un doblete de Jordan Carrillo, uno de Adalberto Carrasquilla y otro de Alan Medina.

A pesar de que en el Apertura 2026, los universitarios están invictos, en temas internacionales vienen de perder cuatro goles a uno contra San Diego FC en la Champions Cup.

De los últimos cinco partidos entre ambas instituciones, los de la UNAM cuentan con dos triunfos, dos empates y solo una victoria para los de la Academia.

Sin embargo, un dato alentador para el Atlas, es que de las últimas dos visitas que han tenido los Pumas al Jalisco no han podido sacar el triunfo, con una marca de una derrota y un empate.

