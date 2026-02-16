Brandon Moreno regresa a México en busca de revancha

La UFC regresa a la Arena Ciudad de México el próximo sábado 28 de febrero de 2026, con una cartelera fuerte liderada por uno de los nombres más emblemáticos de las artes marciales mixtas mexicanas. El ex campeón mundial de peso mosca, Brandon Moreno, encabeza la función estelar en un duelo que promete intensidad y acción desde el primer asalto.

Brandon Moreno / Jeff Bottari Ampliar

Originalmente, Moreno iba a enfrentarse al contendiente Asu Almabayev en lo que sería un choque clave en el top de la división, pero el kazajo tuvo que bajarse de la pelea por una lesión semanas antes del evento. En su lugar, la promoción confirmó al prospecto inglés Lone’er Kavanagh, quien acepta el reto de último minuto y se sube al combate estelar de cinco asaltos ante el mexicano.

Kavanagh (9-1) es uno de los talentos jóvenes más llamativos del peso mosca. Tras asegurar su contrato en Dana White’s Contender Series, el británico ha mostrado poder y agresividad, con cuatro nocauts en nueve victorias profesionales, aunque llegó a su primera derrota en la UFC ante Charles Johnson.

Brandon Moreno regresa a CDMX / Cooper Neill Ampliar

Por su parte, Moreno (23-9-2) llega a este combate con el objetivo de recuperar impulso tras su caída por finalización ante Tatsuro Taira en diciembre pasado. El sonorense sabe que una victoria en su país —donde ha sido figura principal en múltiples funciones— puede catapultarlo de nuevo hacia la conversación por el cinturón de peso mosca.

Además del valor emocional de pelear frente a su afición, Moreno tiene la motivación extra de demostrar que sigue siendo una pieza central en una división que ha dominado en varias etapas de su carrera.

