Lewis Hamilton lanza advertencia en Ferrari: La clave para su éxito en la F1 2026 / Kym Illman

En medio de la pretemporada de la Fórmula 1, Lewis Hamilton ofreció declaraciones que generaron eco dentro del paddock. El siete veces campeón del mundo habló sobre su situación actual con la Scuderia Ferrari; el piloto mencionó que la adaptación al equipo italiano sigue siendo muy exigente, especialmente por los ajustes técnicos que se han realizado en las últimas semanas.

Lewis Hamilton Ferrari / Joe Portlock Ampliar

El británico mencionó que es muy importante mantener la continuidad con su ingeniero de carrera, Carlo Santi, pues un cambio en esta área sería muy perjudicial para él. Señaló que esto afectaría directamente su rendimiento, sobre todo en una temporada nueva en la que los reglamentos técnicos son más complejos.

Lewis dejó entrever que la coordinación interna será determinante para que la escudería pueda aspirar a resultados más competitivos en la temporada 2026. Hamilton subrayó que la comunicación con el equipo es clave para maximizar el desempeño de su monoplaza.

Hamilton / Kym Illman Ampliar

Con estas declaraciones, el piloto deja claro que, para esta nueva campaña, es fundamental la solidez en el trabajo interno de la escudería, pues él considera que ese aspecto podría ser incluso más importante que el talento al volante.

