Vinícius Lima propina fuerte golpe a Kevin Álvarez en el entrenamiento del América | VIDEO

El ambiente en el Club América se vive a revoluciones máximas. Previo a su compromiso frente al Puebla, la competitividad interna ha quedado demostrada en un video que ya circula con fuerza en redes sociales, donde se observa un contacto sumamente intenso entre el refuerzo brasileño Vinícius Lima y el lateral Kevin Álvarez.

El video de la polémica: ¿Intensidad o exceso?

Durante un ejercicio de posesión y presión en las instalaciones de Coapa, Vinícius Lima, quien busca ganarse un lugar en el esquema de André Jardine, fue con todo a disputar un balón dividido. En la acción, el brasileño terminó impactando a Kevin Álvarez con una barrida que dejó a más de uno con el corazón en la mano.

Pese a lo aparatoso de la jugada, la buena noticia para el cuerpo técnico es que el incidente no pasó a mayores. Kevin Álvarez se reincorporó tras el choque, dejando claro que en este plantel nadie regala ni un centímetro, incluso en los entrenamientos.

América vs Puebla: Con la mira en los tres puntos

Este tipo de roces reflejan la presión que existe en el conjunto de las Águilas por retomar la regularidad. El duelo ante La Franja es vital para escalar posiciones en la tabla general, y Jardine parece haberle transmitido a sus jugadores que la titularidad se gana con “el cuchillo entre los dientes”.

¿Cuándo es el juego Puebla vs América?

El duelo entre la Franja y las Águilas se llevará a cabo este viernes en el Estadio Cuauhtémoc a las 21:06 horas, en el marco de la Jornada 7 del Clausura 2026.

