Joan Laporta niega irregularidades y se defiende tras denuncia contra el Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, rompió el silencio este lunes tras hacerse pública una denuncia presentada por un socio del club ante la Audiencia Nacional de España, que le imputa presuntos delitos de blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas en diversas operaciones durante su último mandato. La denuncia, de carácter penal, también incluye a varios directivos y ejecutivos vinculados con la gestión del club.

Joan Laporta / Eurasia Sport Images Ampliar

Según el escrito presentado, el socio demandante atribuye a Laporta y al resto de acusados la existencia de un entramado de sociedades en diferentes países que, según la denuncia, habría servido para recibir comisiones fuera de los canales habituales y ocultar transacciones financieras vinculadas con contratos del club. En la denuncia se mencionan operaciones como la renovación de acuerdos comerciales, transacciones de activos digitales y adjudicaciones de contratos de obra, que se califican como presuntas irregularidades económicas.

En respuesta directa a estas acusaciones, Laporta rechazó categóricamente cualquier implicación personal o de su equipo en actos ilícitos y calificó las imputaciones de “absolutamente falsas”. En declaraciones radiales y en comunicaciones públicas, el dirigente sostuvo que la denuncia forma parte de una estrategia destinada a “perjudicarlo” a él y a su proyecto de reelección como presidente del club, que se encuentra en plena campaña electoral. Laporta también adelantó que tomará medidas legales para defender su reputación y la integridad del Barcelona frente a lo que considera una maniobra infundada.

Members of Electoral Committe and table invited to Spotify Camp Nou presidential boxhttps://t.co/2jgKYxYlYc — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 22, 2026

Por su parte, el club emitió un comunicado oficial en el que respalda la versión de Laporta y sostiene que la documentación en la que se basa la denuncia es “falsa o manipulada”. Además, el Barcelona anunció su intención de emprender acciones judiciales contra quienes promovieron la denuncia y advirtió que también analizará posibles medidas disciplinarias internas contra los socios implicados en la presentación del escrito. La Audiencia Nacional aún debe decidir si admite la denuncia a trámite y, en caso afirmativo, se iniciará el proceso formal de investigación judicial.

