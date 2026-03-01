¿Qué le pasó a Diego Reyes? Alarmas encendidas en Gallos Blancos tras aparatoso golpe y traslado al hospital

Durante el duelo entre Gallos y Santos de la jornada ocho, sufre un aparatoso golpe en la nariz que encendió las alarmas del conjunto albiazul, pues fue trasladado al hospital de manera urgente.

En conferencia de prensa post partido, el técnico albiazul Esteban “el Chino” González, comentó con gran preocupación que el golpe que sufrió sí fue de gravedad por lo que no dudaron en trasladarlo al nosocomio.“Me parece que es de gravedad, ojalá y no sea tanto y que, en el fondo, primero por la salud de él que se encuentre bien y obviamente por el equipo para que no sea una baja para el siguiente partido, pero por lo que vi en la jugada fue muy fuerte. No puedo decir si fue con mala intención, pero si fue muy fuerte y obviamente esperemos que Diego se recupere lo antes posible”, aseguró el estratega.

Aunque el club no se ha pronunciado al respecto del estado de salud del defensa queretano, si está en duda para los próximos encuentros. El exjugador de Tigres y América acaba de ser dado de alta por un tema muscular que lo aquejaba desde hace ya varias semanas, siendo el duelo ante los de la laguna su regreso a las canchas, sin embargo, este duro golpe podría dejarlo fuera de competencia.

La voz de Esteban González después del encuentro. 🎙️#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/5Q1gT2DSWW — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) March 1, 2026

Los Gallos Blancos tendrán una semana muy complicada, pues con la jornada doble que se avecina, tendrá que visitar el miércoles a Monterrey en el Gigante de Acero y recibe el sábado a las Águilas del América.

