Violencia vuelve a manchar la noche en el Estadio Caliente tras empate entre Xolos y Pumas en la jornada 8

La violencia reapareció en el Estadio Caliente al término del duelo entre Tijuana y Pumas correspondiente a la Liga MX; lo que debía cerrar como una jornada futbolística sin sobresaltos terminó con imágenes de enfrentamientos en la zona sur del inmueble entre grupos de aficionados.

Xolos vs Pumas / Francisco Vega Ampliar

Un reportero local difundió en redes sociales un video donde se observan las consecuencias de la trifulca; en las imágenes aparecen dos seguidores presuntamente universitarios tendidos en el suelo y auxiliados por otros asistentes. Ambos se muestran conscientes y sin lesiones aparentes de gravedad aunque no existe información oficial sobre su estado de salud.

De acuerdo con versiones preliminares el incidente inició cuando integrantes del grupo de animación local encararon a aficionados visitantes en una de las salidas. Hasta ahora no se ha confirmado si hubo personas detenidas ni el número total de lesionados; tampoco se ha detallado el alcance real de los hechos tras el empate 1-1 entre fronterizos y capitalinos.

#ÚltimaHora | Bronca en el Estadio Caliente deja algunos heridos.



Al terminar el partido, aficionados de Pumas y de la barra de Xolos se enfrentaron en la Zona Sur. pic.twitter.com/HQByJ56JTu — Daniel Andrade Noticias (@DanielAndradeTV) February 28, 2026

El episodio no es aislado en este escenario que en años recientes vivió distintos actos de violencia. En 2024 un enfrentamiento entre seguidores de Tijuana y Chivas derivó en un ataque con arma de fuego en el estacionamiento; otros antecedentes incluyen conatos entre aficiones y lanzamiento de objetos en partidos de alta rivalidad.

Hasta el momento ni la Liga MX ni el Club Tijuana emitieron postura oficial sobre lo ocurrido; la ausencia de pronunciamientos mantiene abiertas las interrogantes sobre sanciones y medidas de seguridad. Mientras tanto el debate sobre la violencia en los estadios vuelve a colocarse en el centro de la agenda del futbol mexicano.

