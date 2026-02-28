¡Keylor Navas salva a Pumas! Los universitarios siguen invictos tras igualar con Xolos en la Jornada 8 / Francisco Vega

Pumas en calidad de visitante mantiene el invicto, después de empatar por un tanto contra los Xolos.

Xolos vs Pumas / Francisco Vega Ampliar

El cierre de la actividad del viernes en la jornada ocho del clausura 2026 trajo una nueva palomita para los dirigidos de Efraín Juárez, ya que siguen siendo el segundo equipo invicto en la competencia junto al equipo de Toluca.

Al minuto 39 del partido, el equipo local se encontraba con un balón parado en los linderos del área recargado al costado de la derecha, Kevin Castañeda, engañaba a la defensa universitaria y mandaba un espacio cruzado a la altura de la Media Luna para que rematara con el arco abierto Ramiro Arciga y ante un desvío de Angulo, la pelota se coló las redes.

Ya para terminar la primera parte, Adalberto Carrasquilla se mandaba una gran jugada en el centro del campo, filtrando un balón para que Robert Morales le pegara de primera instancia, y esto provocar que pegara en la base del poste y diera un rebote mismo que aprovecharía Juninho ante la mala salida de Antonio Rodríguez, y con esto se venía el empate en el marcador.

Pumas en el estadio Caliente / Francisco Vega Ampliar

Aunque parecía que el empate estaba asegurado en los últimos segundos del compromiso, venía un disparo cruzado, dentro del área del equipo de pumas, en donde remataba de cabeza Jesús Gómez, pero se demandaba una gran atajada Keylor Navas en su primer poste, y con esto le ayuda a mantener el invicto a pumas.A falta del resultado del equipo de Toluca, por ahora los universitarios se mantienen como el único invicto en ocho jornadas del fútbol mexicano.

