Italia vs México: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La Selección Mexicana de béisbol vuelve al diamante en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 para enfrentar a Italia en un duelo clave dentro de la fase de grupos del torneo. El equipo tricolor llega a este compromiso con la misión de asegurar su clasificación a la siguiente ronda en un grupo altamente competitivo donde también participan Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil.

Alejandro Kirk / Houston Astros Ampliar

El encuentro se disputará en la última jornada del Grupo B, por lo que podría definir qué selecciones avanzan a los cuartos de final del campeonato internacional. México buscará mantener el nivel mostrado en el torneo y confirmar su candidatura para competir entre las mejores novenas del mundo.

¿Cómo llega México al partido?

La Selección Mexicana ha tenido un desempeño competitivo en el torneo y llega a este partido con la oportunidad de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

México comenzó su participación con una victoria 8-2 ante Gran Bretaña, mostrando una ofensiva sólida desde el inicio del campeonato. Posteriormente consiguió uno de los triunfos más contundentes del torneo al vencer 16-0 a Brasil, resultado que reforzó su posición dentro del grupo.

Sin embargo, el equipo dirigido por Benjamín Gil sufrió una derrota cerrada 5-3 ante Estados Unidos, lo que dejó abierta la pelea por los primeros lugares del sector.

Con ese panorama, el partido contra Italia se convierte en un enfrentamiento clave para definir la clasificación.

Un juego que puede definir el grupo

En el formato del Clásico Mundial de Béisbol, cada equipo disputará cuatro partidos en la fase de grupos y solo dos selecciones avanzan a los cuartos de final.

Por ello, el duelo entre México e Italia podría ser determinante para definir quién continúa en el torneo. Una victoria permitiría a la novena mexicana consolidarse en los primeros lugares del grupo y acercarse al objetivo de repetir o superar la histórica actuación lograda en la edición anterior, cuando México alcanzó las semifinales del campeonato.

Con el boleto a la siguiente ronda en juego, el enfrentamiento promete ser uno de los más emocionantes de la jornada dentro del torneo internacional. México buscará imponer su poder ofensivo y dar un paso firme en su camino dentro del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Jarren Duran y Randy Arozarena / Houston Astros Ampliar

¿Cuándo juegan Italia y México en el Clásico Mundial de Béisbol?

El partido entre Italia y México se disputará el miércoles 11 de marzo de 2026 como parte de la última jornada de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol.

Este será el cuarto partido del conjunto mexicano dentro del torneo, en un calendario que ha enfrentado al equipo tricolor contra rivales de gran nivel internacional.

¿Dónde se juega el México vs Italia?

El partido se disputará en el Daikin Park, estadio ubicado en Houston, Texas, una de las sedes oficiales del torneo.

Este escenario alberga todos los partidos del Grupo B durante la primera ronda del campeonato y también recibirá encuentros de la fase final del torneo. Houston se ha convertido en una de las plazas más importantes para el béisbol internacional gracias a su tradición deportiva y a la gran comunidad latina que asiste a los juegos.

ITALIA VS MÉXICO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: miércoles 11 de marzo de 2026

miércoles 11 de marzo de 2026 Hora: 17:00 pm (hora del centro de México)

17:00 pm (hora del centro de México) Sede: Daikin Park, Houston, Texas

Daikin Park, Houston, Texas TV: Canal 9, ESPN, FOX Sports, ViX Premium, Disney+ Premium, TUDN



