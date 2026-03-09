Estados Unidos vs México: El “Dream Team” impone su ley en Houston ante un México que no pudo remontar

La atmósfera en el Daikin Park era pura electricidad desde el primer lanzamiento, con una fanaticada mexicana que convirtió el recinto en una caldera. Sobre la loma, el joven fenómeno Paul Skenes silenció los bates aztecas con una exhibición de poder, recetando siete chocolates en cuatro entradas completas.

El madero de Aaron Judge no tardó en aparecer para encender la ofensiva estadounidense, mandando la pelota por todo el jardín derecho en el que fue su segundo vuelacercas del torneo, el “Juez” dictó sentencia temprana y dejó claro que las superestrellas de las Barras y las Estrellas venían por el botín completo.

La estocada definitiva llegó gracias a Roman Anthony, quien conectó un panorámico tablazo de tres carreras que puso tierra de por medio en la pizarra. Ese batazo terminó siendo el oxígeno necesario para el equipo de Mark DeRosa, mientras México buscaba desesperadamente la manera de descifrar el pitcheo rival.

Sin embargo, la garra tricolor emergió en la figura de Jarren Durán, quien se echó el equipo al hombro con un par de cuadrangulares solitarios que recortaron la distancia en el octavo episodio, despertando el rugido de una grada que jamás dejó de creer en la remontada.

El dramatismo alcanzó su punto máximo en el noveno inning cuando México puso la carrera del empate en el plato, amenazando con arruinar la fiesta estadounidense. La tensión se sentía en cada rincón del diamante, con los aficionados de pie esperando un batazo que cambiara el destino del Grupo B.

Garrett Whitlock asumió la responsabilidad desde el montículo y, con nervios de acero, cerró la puerta de tajo para asegurar el tercer triunfo norteamericano. El relevista logró apagar el fuego mexicano, sellando una victoria que les permite sacarse la espina tras los tropiezos sufridos en ediciones anteriores del certamen. Con marca de 3-0, Estados Unidos acaricia la clasificación y buscará el liderato absoluto ante Italia, mientras México queda con registro de 2-1.

La novena de Benjamín Gil se jugará la vida el miércoles ante la “Azzurra”, obligada a ganar para mantener vivo el sueño de los cuartos de final.