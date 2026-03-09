¡Dinamita pura! Con blanqueada contundente México alcanza su segunda victoria en el Clásico Mundial de Béisbol ante Brasil / Kenneth Richmond

La segunda noche de México en el Clásico Mundial se transformó en una fiesta absoluta dentro del Daikin Park de Houston donde el cuadro de Benjamin Gil humilló a Brasil de principio a fin con un contundente 16-0 que dejó listo el escenario para su siguiente duelo ante Estados Unidos.

Desde el primer episodio la artillería mexicana lanzó un mensaje de autoridad al desfilar nueve bateadores ante el abridor Eric Pardinho quien sufrió con los batazos oportunos de Randy Arozarena y un racimo de cuatro carreras iniciales que marcaron el rumbo.

La ofensiva mexicana no levantó el pie del acelerador y en la segunda entrada Jarren Duran tomó turno con determinación para soltar un batazo de cuatro esquinas que puso una pizarra de 5-0 ante el júbilo de la afición tricolor en las gradas.

Mientras los bates tronaban el derecho Taijuan Walker dictaba cátedra desde la lomita al trabajar poco más de tres entradas sin permitir hit ni carrera logrando una victoria impecable respaldada por tres ponches y un control absoluto del diamante texano.

Llegó la cuarta entrada y con ella los maderos volvieron a tronar con seis imparables que cayeron como lluvia destacando el cuadrangular de Alejandro Kirk quien produjo cuatro anotaciones para ampliar la ventaja a un escandaloso 11-0 que ya sentenciaba el juego.

El castigo continuó en el quinto rollo con las producciones de Joey Meneses y Alexis Wilson para que un inning después Alek Thomas también mandara la pelota detrás de la barda llevándose por delante a Nick Gonzales en un ataque que parecía no tener fin.

Julián Ornelas puso la cereza en el pastel con un último estacazo de cuatro esquinas que impulsó a Jared Serna sellando así el nocaut técnico en el sexto capítulo e igualando la segunda mayor diferencia lograda por México en toda su historia dentro del torneo.

Con el ánimo por las nubes tras esta exhibición de poder la tropa azteca se prepara para el choque de titanes este lunes contra Estados Unidos donde buscarán descifrar los lanzamientos del estelar Paul Skenes para mantener su racha ganadora.