México debuta con triunfo y aplasta a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

México debuta con triunfo y aplasta a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 / Rob Tringali

La Selección Mexicana de Béisbol comenzó con el pie derecho su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 al derrotar 8-2 a la Selección de Gran Bretaña de Beisbol en el Daikin Park, en un duelo que se mantuvo cerrado durante gran parte del juego pero que México terminó resolviendo con poder ofensivo en las últimas entradas.

México vs Gran Bretaña Clásico Mundial de Béisbol 2026 / Rob Tringali Ampliar

El debut del conjunto mexicano en el Grupo B tuvo un inicio prometedor gracias a la paciencia en el plato y al oportuno bateo que apareció en los momentos clave. La primera carrera del encuentro llegó temprano, en la segunda entrada, cuando Nacho Álvarez Jr. conectó un cuadrangular de 394 pies entre el jardín izquierdo y central para poner a México arriba en la pizarra.

Durante varias entradas, el partido se mantuvo cerrado. Gran Bretaña logró responder en la sexta entrada con un jonrón de Harry Ford, que empató momentáneamente el juego y encendió la tensión en el estadio. Sin embargo, la ofensiva mexicana volvió a responder cuando más lo necesitaba.

Explosión ofensiva mexicana

La novena tricolor rompió definitivamente el partido en la octava entrada. El infielder Jonathan Aranda conectó un cuadrangular que impulsó tres carreras y devolvió la ventaja a México, colocando el marcador 4-1. Ese batazo cambió el rumbo del encuentro y abrió la puerta para una ofensiva que terminaría explotando en el cierre del juego.

En la novena entrada, México sentenció el duelo. Un sencillo productor de Alek Thomas, seguido de un doble de Joey Ortiz y otro imparable impulsor de Randy Arozarena, ampliaron la ventaja hasta el definitivo 8-2, asegurando un debut contundente para el conjunto dirigido por Benjamín Gil.

México Clásico Mundial de Beisbol 2026 / Rob Tringali Ampliar

Un triunfo histórico para México

Además de comenzar con victoria, el resultado tiene un valor especial para el beisbol mexicano. Con este triunfo, México logró ganar por primera vez en su historia el partido inaugural en un Clásico Mundial, dejando atrás una racha negativa en sus debuts anteriores dentro del torneo.

La combinación de pitcheo sólido, paciencia ofensiva y poder al bate permitió a la novena mexicana iniciar el torneo con confianza y colocarse con marca de 1-0 en el Grupo B, donde también comparten sector con potencias como Estados Unidos, Italia y Brasil.

Con el triunfo ya en la bolsa, México buscará mantener el ritmo en su siguiente compromiso del Clásico Mundial, con la mira puesta en repetir o incluso superar la histórica actuación que tuvo en la edición de 2023.