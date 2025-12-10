Fernando “Toro” Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de Beisbol

A poco más de un año de su fallecimiento, Fernando “Toro” Valenzuela, uno de los peloteros más emblemáticos de los Dodgers de Los Ángeles, no tendrá su nombre grabado en el Salón de la Fama de Cooperstown, tras no conseguir los votos necesarios en la boleta del Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo, quedándose lejos del 75% que se necesita para ingresar al recinto de los inmortales. El ganador de este año, Jeff Kent, el cual desempeñaba la segunda base, apareció en 14 boletas, dos más de las 12 necesarias para el mínimo del 75% que te induce al salón. Por su lado, Valenzuela no recibió ni cinco votos.

Fernando Valenzuela / LG Patterson Ampliar

Para Fernando Valenzuela, este hubiera sido una especie de homenaje póstumo, ya que en 2003 y 2004 su nombre estuvo en la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, sin embargo, tampoco consiguió los votos.

A pesar de los grandes logros que tiene Valenzuela con los Dodgers, como lo son sus dos Series Mundiales y haber ganado el Rookie del Año y el Cy Young en 1981, no son la gran cosa ante los logros de Kent, el cual fue cinco veces All-Star, bateó .290 con 377 jonrones y 1,518 carreras impulsadas a lo largo de 17 temporadas con Toronto, los Mets de Nueva York, Cleveland, San Francisco, Houston y los Dodgers de Los Ángeles. Sus 377 jonrones como segunda base son la mayor cantidad para un jugador en esa posición.

Fernando Valenzuela / Robert Beck Ampliar

De acuerdo con las reglas, Valenzuela no será elegible nuevamente hasta diciembre de 2031, cuando el comité se vuelva a reunir para votar. Si en esa fecha no supera los cinco votos, será eliminado definitivamente de la lista de posibles candidatos.