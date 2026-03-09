Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz recibe amenazas de muerte tras el Clásico Tapatío

El árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz fue víctima de amenazas de muerte la noche del sábado en Guadalajara luego de dirigir el Clásico Tapatío entre Atlas FC y Club Deportivo Guadalajara.

De acuerdo con reportes posteriores al encuentro, un aficionado identificado con el Atlas habría amenazado al silbante tras el partido, situación que obligó al árbitro a solicitar medidas especiales de seguridad. Ante el riesgo, Ortiz pidió ser trasladado a otro hotel y permanecer bajo resguardo mientras se evaluaba la situación.

El incidente se produjo horas después del encuentro, en medio del ambiente de tensión que dejó el partido, uno de los más intensos del fútbol mexicano.

Las jugadas que provocaron la polémica

El arbitraje de Marco Antonio Ortiz quedó en el centro de la discusión debido a dos penales sancionados a favor de Guadalajara, jugadas que influyeron directamente en el marcador final del partido, que terminó 2-1 a favor de Chivas.

La primera acción polémica ocurrió durante el segundo tiempo, cuando el árbitro marcó una falta dentro del área. La jugada fue revisada mediante el sistema de videoarbitraje (VAR) y posteriormente confirmada por Ortiz. La decisión generó fuertes protestas por parte de jugadores y cuerpo técnico rojinegro, quienes consideraron que el contacto no era suficiente para señalar la pena máxima, que al final no repercutió en el marcador porque el lanzamiento fue fallado por Armando ‘La Hormiga’ González.

La segunda jugada controvertida llegó en la recta final del encuentro. En otra acción dentro del área del Atlas, el árbitro volvió a marcar penal tras un contacto sobre el delantero Ángel Sepúlveda. Desde la perspectiva rojinegra, la jugada se originó después de una posible mano previa de González que no fue sancionada, lo que generó nuevas protestas.

Sepúlveda fue el encargado de ejecutar la pena máxima y anotó el gol que terminó dándole la victoria al Guadalajara.

Un ambiente de tensión tras el partido

El resultado y las decisiones arbitrales provocaron un fuerte malestar entre algunos sectores de la afición del Atlas. Incluso el entrenador rojinegro, Diego Cocca, expresó públicamente su inconformidad con el criterio arbitral al considerar que las decisiones influyeron en el desarrollo del clásico.

Horas después del partido, ese clima de molestia escaló cuando un aficionado del Atlas lanzó amenazas contra Marco Antonio Ortiz. Aunque el incidente ocurrió fuera del estadio, la situación fue considerada lo suficientemente seria como para activar medidas de seguridad.

Medidas de seguridad para el árbitro

Luego de conocer lo ocurrido, personal de seguridad y autoridades vinculadas al fútbol mexicano activaron protocolos preventivos para proteger al árbitro. En este tipo de casos, las recomendaciones incluyen limitar la exposición pública del oficial del partido, modificar rutas de traslado y reforzar su seguridad en el lugar de hospedaje.

La decisión de cambiar de hotel respondió precisamente a ese objetivo: evitar cualquier posibilidad de confrontación directa con aficionados o personas que pudieran representar un riesgo.

Por ahora, el incidente ha reavivado la discusión sobre la seguridad de los árbitros en el fútbol mexicano, especialmente en partidos de alta rivalidad como el Clásico Tapatío, donde la tensión deportiva puede trasladarse fuera del terreno de juego.