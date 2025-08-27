Gato Ortiz responde críticas por penales señalados al América

En el vertiginoso mundo del fútbol mexicano, donde las decisiones arbitrales suelen encender pasiones y debates interminables, el árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz ha vuelto a ser el centro de la controversia. Tras su actuación en el reciente partido entre Atlas y América por la Jornada 6 del Apertura 2025, donde pitó dos penales a favor del América que culminaron en una victoria 2-4 para el equipo de André Jardine, las redes sociales se inundaron de críticas y memes acusando al silbante de favoritismo.

Sin embargo, Marco Antonio Ortiz no se quedó callado y respondió directamente en redes sociales, defendiendo su labor con argumentos que buscan desmontar las sospechas de parcialidad. La polémica no es nueva para Ortiz, un árbitro FIFA con más de 16 años de experiencia. En los últimos seis encuentros que ha arbitrado involucrando al América (desde 2023, incluyendo uno internacional en la Leagues Cup), ha señalado siete penales a favor del club azulcrema, una estadística que ha alimentado teorías conspirativas entre aficionados rivales.

“Todos tienen opiniones. Algunos tienen ideas, pocos cuentan con preparación. Y casi nadie posee el conocimiento real para respaldarlo todo. Porque sin conocimiento… SIMPLEMENTE eres una persona con una OPINIÓN”, escribió el silbante en sus redes sociales.

Cabe mencionar que ante las polémicas que se generaron el fin de semana, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Comisión de Árbitros respaldaron al Gato Ortiz al no sancionarlo y designarlo para el próximo juego de Santos vs. Tigres en la Jornada 7, lo que aviva aún más el debate sobre la imparcialidad en la Liga MX. Exárbitros como Felipe Ramos Rizo han criticado su “soberbia” en el pasado, pero otros defienden que sus llamadas han sido mayoritariamente acertadas, aunque la omisión de posibles penales en contra del América (como un golpe a Alejandro Zendejas o una sujeción a José Zúñiga) añade leña al fuego.