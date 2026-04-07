LAFC vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de los cuartos de final de Concacaf Champions Cup

La Concacaf Champions Cup entra en una fase determinante con un enfrentamiento de alto nivel. El conjunto angelino buscará hacerse fuerte en casa ante el vigente campeón del torneo, en un nuevo capítulo del choque entre la MLS y la Liga MX, una rivalidad que ha ganado protagonismo en los últimos años.

Los Angeles Football Club / Kevork Djansezian Ampliar

Los Angeles FC llega a esta instancia tras superar a rivales complicados en el camino. En octavos de final dejó fuera a LD Alajuelense con un marcador global ajustado 3‑2, mostrando capacidad para resolver series cerradas. Previamente, había avanzado con autoridad en la ronda inicial.

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El equipo ha destacado por su poder ofensivo, con nombres importantes en ataque como Denis Bouanga o Heung-Min Son y un funcionamiento colectivo que lo convierte en un rival peligroso, especialmente como local.

Cruz Azul, por su parte, acude como el campeón defensor del torneo (ganador de la edición 2025), habiendo dejado atrás una serie emocionante contra CF Monterrey con un global de 4‑3 en octavos de final.

Este cruce refleja la rivalidad creciente entre clubes de la MLS y la Liga MX en el torneo continental. Cruz Azul intentará hacer valer su historia y jerarquía como campeón vigente, mientras que LAFC busca imponer su estilo ofensivo y sacar un buen resultado en casa antes de viajar a México para la vuelta.

Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Este enfrentamiento trae consigo antecedentes entre ambos clubes dentro del torneo, lo que añade un componente extra a la serie. Además, vuelve a poner frente a frente a equipos de la MLS y la Liga MX, en una disputa que suele ofrecer duelos intensos y parejos.

El antecedente histórico favorece la confianza de los angelinos tras su victoria 2‑1 en 2020, aunque ambos equipos llegan con plantillas renovadas y proyectos que han tomado distintas etapas, especialmente con los de La Noria.

Cruz Azul llega en un momento de incertidumbre, pues acumula 4 partidos sin ganar. La presión de llegar a la fase definitiva del semestre, puede orillar a La Máquina a alcanzar su mejor nivel, o por el contrario, poner fin de forma temprana a sus aspiraciones en Liga MX y Concachampions.

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