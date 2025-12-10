Concachampions 2026: Rivales de los equipos mexicanos tras el sorteo de la Copa de Campeones

Este martes, se llevó a cabo el sorteo de la primera ronda del torneo de la Copa de Campeones 2026. La Liga MX tiene seis representantes, América, Tigres, Toluca, Cruz Azul, Pumas y Monterrey, los cuales buscan el título que otorga un boleto a la Copa Intercontinental del mismo año y al Mundial de Clubes 2029.

Cruz Azul campeón de la Concachampions 2025 / Jam Media Ampliar

Este torneo tiene algunos distintivos, entre los que resalta que ciertos equipos tienen su pase asegurado a dieciseisavos. Estos clubes son: Toluca como el equipo con más puntos de la Liga MX, Inter Miami como campeón de la liga estadounidense, Seattle Sounders como campeón de Leagues Cup, Alajuelense como campeón de la Copa de Centroamérica y MT Pleasant como campeón del Caribe.

Tras el sorteo, los duelos quedaron definidos. El Vancouver FC se enfrentará al Cruz Azul, el Olimpia de Honduras jugará contra las Águilas del América y el Forge FC, también de Canadá, peleará contra los Tigres. Por su parte, Pumas y San Diego FC, equipo del mexicano Hirving Lozano, medirán fuerzas y Monterrey se verá la cara con el Xelajú de Guatemala. Para finalizar, Toluca, ya en dieciseisavos, jugará ante el ganador de la serie entre Pumas y San Diego FC.

Club América en la CONCACAF Champions Cup 2024 / Jam Media Ampliar

El resto de los duelos son los siguientes: LA Galaxy contra Sporting San Miguelito y el ganador de este duelo se medirá al MT Pleasant en dieciseisavos. LAFC juega contra Real España de Honduras y el que gane va contra el Alajuelense. El rival de Inter Miami en la segunda ronda vendrá del ganador entre Nashville y Ottawa, equipo del entrenador mexicano Diego Mejía. Además, el Philadelphia Union se enfrentará a Defense Force de Trinidad y Tobago, el Cincinnati FC se medirá al debutante O&M y los Vancouver Whitecaps se enfrentarán a Cartaginés y el ganador irá ante Seattle Sounders en la siguiente ronda.