¡Confirmado! Aaron Rodgers jugará su última temporada en la NFL

Aaron Rodgers se va a retirar acabando la campaña de la NFL / Perry Knotts

Aaron Rodgers en el campamento de entrenamiento mencionó que será su última temporada jugando en la NFL, diciendo adiós a la liga después de 21 años.

Aaron Rodgers saliendo del túnel previo al juego de Comodines ante los Texans / Perry Knotts Ampliar

“Pensaba que el año pasado podría ser el último”, declaró el quarterback después del campo de entrenamiento de los Steelers, aunque lo mismo dijo en la campaña 2025-2026.

Admitió que reencontrarse con su antiguo entrenador cambió todo: “Y luego contrataron a Mike (McCarthy), y hablé con mi esposa y ella dijo: ‘Puedes hacer un año más’. Yo le dije, ‘Bueno, veremos si funciona’. Y luego todo se alineó”.

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El receptor DK Metcalf no fue convencido por las palabras de Rodgers:“Quiero decir, la gente dice cosas al inicio del año, sin saber cómo puede ir el año”.

Pero al preguntarle si podía cambiar de opinión, Rodgers fue muy tajante, dejando ver que ahora si va en serio: “No, cero debate, cero”.

Aaron Rodgers contra los Houston Texans / Lauren Leigh Bacho Ampliar

Reencuentro en Pittsburgh

Se volverán a juntar después de casi 8 años, ya que McCarthy fue despedido por los Green Bay Packers en 2018, cuando faltaban cuatro partidos para que terminara la temporada regular.

Estuvieron en los Packers por 13 campañas, en donde destaca la temporada 2010-2011 cuando ganaron el anillo justamente contra los Steelers, por lo que ambos tienen una cuenta pendiente con los acereros.

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Pittsburgh iniciará su pretemporada contra los Packers el jueves 13 de agosto, pero como es costumbre, el QB titular no juega en los encuentros previos a la campaña regular.

Debutarán contra los Atlanta Falcons en la temporada regular en el Acrisure Stadium el domingo 13 de septiembre, ese día marcará el inicio de era McCarthy con los Steelers junto con el adiós de Rodgers.