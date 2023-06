Hugo Sánchez: Conmigo, México ya hubiera sido Campeón del Mundo

Hugo Sánchez, no solo es considerado, para muchos, el mejor jugador en la historia de México, sino uno de los máximos representantes y embajadores del país para el resto del planeta. Sin embargo, en el ámbito futbolístico, cada que se habla de él, hay una evidente discusión. O lo amas o lo odias y es justo por eso, que se atribuye su fracaso en el Tricolor.

A pesar de que llegó como elección unánime por parte de los directivos del futbol nacional, Sánchez se fue sin pena ni gloria del cuadro nacional, sin ganar la Copa Oro, un digno tercer lugar en la Copa América del 2007 y aquel terrible papelón en el Preolímpico que le costó el trabajo.

Hoy, a casi 15 años de que dejó el banquillo de México, Sánchez vuelve a levantar la voz y asegura que, de haber continuado su proceso, el Tri ya habría sido Campeón del Mundo y explica sus por qué.

“Si me dejaban tres etapas mundialistas, en la en la tercera es donde íbamos a conseguir ser campeones del mundo. La primera era Sudáfrica 2010, que era hacer el papel que hizo Uruguay, ese lo quería hacer yo con México. Y en el siguiente Mundial, en Brasil, era llegar a la final, no la íbamos a ganar, pero estaríamos cerquita. Y ganar la Copa del Mundo, pues era en Rusia, ese era mi compromiso”, contó en charla para ESTO.

Hugo lamenta que los encargados de manejar los hilos del futbol mexicano no crean en él y narra cómo fue que lo vieron cuando les adelantó que en Rusia, el equipo azteca iba a levantar la Copa.

“Yo se los expuse a los directivos, en este caso, a los dueños. Se me quedaron mirando como diciendo ‘está loco’. Entonces les dije: ¿Saben por qué no vamos a ser campeones del mundo?, Porque ni siquiera ustedes se lo creen. Yo sí me lo creo.

LES JODE EL ÉXITO DEL MEXICANO

Fuel a sus estilo, sin tapujos, Hugo Sánchez dijo que los dueños del futbol nacional y algunos directivos, prefieren darle oportunidades a los extranjeros y no a los compatronatos, porque no les gusta el éxito ajeno.

“No he tenido respaldo ni confianza de ellos, pero eso sí, se lo dan a los extranjeros y a los de fuera, a los que no son mexicanos, pues, obviamente, al decirles eso, pues no les gusta, pero es la verdad. O sea, les jode que triunfen los mexicanos. Les jode mucho”.