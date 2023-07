Chivas vs Sporting Kansas City, EN VIVO, A qué hora y dónde ver, Leagues Cup

Chivas vs Kansas Citu en vivo leagues Cup

Las Chivas se enfrentan al Sporting Kansas City por un pase a los dieciseisavos de final, ambos conjuntos perdieron en contra de Cincinnati quien encabeza el sector F, debido a ello, tanto Guadalajara como Kansas están obligados a ganar para pasar como segundo de grupo a la siguiente ronda.

La escuadra tapatía no pudo iniciar con el pie derecho el certamen, los de Ohaio los doblegaron tres tantos a uno con triplete incluido de Brandon Vázquez, mientras que El Pollo Briseño descontó para los jaliscienses, cabe destacar que Alan Pulido jugador de Kansas y ex goleador de los rojiblancos, se perderá el compromiso correspondiente a la jornada 3 por expulsión al igual que El Tiba Sepúlveda.

🇫🇷 ¡HOY SE JUEGA EN KANSAS! ¡HOY JUEGA EL MÁS QUERIDO DE NORTEAMÉRICA! ¡HOY JUEGA EL GUADALAJARA! 🇫🇷



Sigue el partido EN VIVO por la señal de @AppleTV #MLSSeasonPass 👉 https://t.co/6ZujHtAvyv pic.twitter.com/7QQdBpgD8s — CHIVAS (@Chivas) July 31, 2023

De igual manera, el Sporting no pudo asegurar el triunfo en su encuentro pasado ante el Cincinnati, el compromiso terminó empatado a tres goles en el tiempo regular, no obstante, los dirigidos por Peter Viurmes no tuvieron fortuna en los penaltis, instancia en la que tropezaron 4 goles a 2.

Finalmente, el balance de las chivas frente a equipo de la MLS es bueno, ya que ha salido victorioso en repetidas ocasiones: En la liga de campeones de CONCACAF del 2018 el rebaño superó a Toronto 2-1, a New York Red Bulls 1-0 mientras que a Seattle lo derrotó 3 dianas a 0.

CHIVAS VS SPORTING KANSAS CITY, HORARIO CANAL LEAGUES CUP

Fecha: Lunes 31 de julio

Hora: 20:00hrs (Tiempo de México)

Estadio: Sporting Park

Canal: WDeportes