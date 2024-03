Pepe Segarra ¿Se va de Televisa?, Toño de Valdés se despidió de él

Pepe Segarra es un comentarista deportivo que ha destacado sobre todo en el beisbol y futbol americano en Televisa; sin embargo, todo parece indicar que después de más de 40 años trabajando para dicha televisora su ciclo ha llegado a su final.

Y es que fue a través de las redes sociales que el comentarista deportivo levantó especulaciones por el tipo de mensaje que publicó. Aunque no dio detalles de su futuro en su vida laboral, algunos de sus compañeros le dejaron plasmados sus mejores deseos.

“Mis niños, tengo algo que contarles… Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen”, escribió Segarra en sus redes sociales.

“Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir!! Les cuento pronto….”, agregó en un segundo tuit.

Segarra será recordado en la programación de TUDN por las Series Mundiales y Supertazones que logró narrar junto a Toño de Valdés y Enrique Burak, haciendo una tercia que agradó al público. De este modo Pepe comenzará una nueva etapa, la cual promete que seguirá en el mundo del periodismo deportivo.

Cabe mencionar que antes las publicaciones que Pepe hizo a través de sus redes sociales, algunos de sus amigos y colegas expresaron la admiración que tienen hacia el comentarista deportivo por su experiencia y por la forma en la que logró tener conexión con el público televidente.