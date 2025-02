No se regrabaron los audios del VAR en el gol de Pulido; la explicación de las irregularidades del Toluca vs Chivas

El sábado anterior, Chivas perdió en Toluca un partido lleno de polémica por un gol que el VAR y el árbitro, Rafael Jesús Valle, no se lo dieron por bueno, a pesar de lo apretado de la jugada y de las múltiples imágenes que salieron posterior al juego y que podrían indicar que Alan Pulido estaba en posición válida.

El escándalo se hizo aún más grande cuando el lunes, la Comisión de Arbitraje posteó en redes sociales, la explicación del por qué se anuló el tanto y las razones por las cuales en la transmisión en vivo hay una foto de los vectores diferente a la que se enseña en el video.

Pero más allá de dejar todo claro, el metraje de los árbitros levantó aún más las versiones que aseguraban en medios, afición y hasta exárbitros, que posiblemente pudo haber una manipulación entre la charla original del VAR y el central y los que se escucharon el lunes.

Detalles como la duración de los momentos en los que cae el gol y cuando se toma la decisión de anularlo, las diferentes fotos de las líneas o un audio limpio donde no se escucha la cancha, daba paso a los suposiciones en las últimas horas.

Sin embargo, en W DEPORTES, Juan Guzmán, nuestro experto arbitral, aclaró este miércoles todas las dudas en su programa, LA CABINA DEL VAR y a continuación se detallan una a una todas las dudas.

¿POR QUÉ LOS TIEMPOS DEL VIDEO Y LA TRANSMISIÓN EN VIVO SON DIFERENTES?

En un ejercicio hecho por W DEPORTES, se pudo notar que, durante el juego en vivo del sábado y el de la explicación de la Comisión en su video del lunes, hay una diferencia de poco más de 40 segundos. Ante esta situación, Juan Guzmán aclara:

“Esta no es la primera vez que un audio del VAR dura menos de lo que pasa en vivo. Hay que recordar que los audios publicados son del VAR, no del árbitro. Cuando se escucha una interacción con el árbitro de campo, es porque es importante para el contexto de la conclusión final. Cuando no se escucha la cancha es todo lo que pasa adentro como la discusión con los jugadores, los reclamos, etc. Es por eso que en la Comisión, desde hace algunas semanas, se ha decidido no mostrar ese tipo de cosas que pasan siempre en cancha, Hasta en un modo de protección para el árbitro y los jugadores”.

¿POR QUÉ YA NO SE ESCUCHA LA CANCHA EN ESTE VIDEO DE ALAN PULIDO?

Otra de las dudas sobre los videos es el por qué se dejó de escuchar al central, Rafael Valle y lo que pasaba en cancha, como si se escucha en otros posteos sobre revisiones del VAR. En ese sentido, nuestro analista hace énfasis en los contextos de cada jugada y de cómo se trata de proteger lo que pasa en esas jugadas en campo

“Si el contexto de la jugada te permite tener interacción con el árbitro, se abre el micrófono y ahí se escucha todo lo que pasa en cancha en ese momento. Cuando no es necesario, no hay necesidad de tener esa interacción. Sabemos como se habla dentro del campo y hay ocasiones que es mejor protege la intimidad de lo que está pasando en campo”.

El último claro ejemplo y el motivo por el cual ahora se cuida esa intimidad de las jugadas, es lo que se vio y escuchó en la Final de América vs Cruz Azul de mayo, cuando el Gato Ortiz tuvo una muy informar charla con Piovi y Salcedo a la hora de la revisión del famoso penal.

¿POR QUÉ HAY DOS FOTOS DIFERENTES DE LOS VECTORES DEL GOL?

Sobre el por qué el sábado en la transmisión, se mostró una imagen diferente a la del lunes, con las líneas colocadas en otro sitio, Juan Guzmán asegura que un error humano mandó una foto principal con las línea tiradas antes de ser limpiadas por la misma cabina del VAR.

Explica que es normal que los árbitros de la cabina, limpien imágenes en jugadas dudosas, una vez que el balón ya se puso en movimiento.

“Cuando hay jugadas de revisión y se están tardando mucho, la presión crece. Hoy la instrucción es que con la primera revisión liberes la jugada, hagas el check complete y un tiempo después, puedes ahora si pulir la imagen y se la puedas liberar a la televisora”.

En este caso, la cadena TUDN recibió la primera imagen y no la limpia, que sí se mostró el lunes en la explicación de redes.

¿REGRABARON EL AUDIO DE LA CHARLA ENTRE EL ÁRBITRO Y LA CABIAN DEL VAR? Ampliar

Guzmán Gasso descarta por completo la teoría de una posible manipulación de los audios y videos de la jugada del gol anulado a Chivas y le pide a la afición ser abierta a escuchar todas las versiones para tener un mejor criterio.

Además hace énfasis en que hay corrientes en el arbitraje que buscan desinformar sobre lo que pasa dentro y fuera de la cancha y ensucian el ambiente y más aún en jugadas que realzan la polémica como en esta ocasión.