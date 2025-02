La Comisión de Árbitros revela y acepta el error del VAR en el Toluca vs. Chivas

La Comisión de Árbitros revela y explica el error del VAR en el Toluca vs. Chivas

Las polémicas han seguido su marcha en cuanto a lo referente, al fuera de juego del partido Toluca vs Chivas de la jornada 7 del Clausura 2025, mismas que ya fueron aclaradas mediante Juan Manuel Herrero, quien se desempeña como director de la Comisión de Árbitros, al explicar lo sucedido en dicho partido, el cual ha dado de que hablar.

Fue Herrero que explicó lo ocurrido en el VAR durante el partido, aunado a lo publicado en redes sociales con la jugada en fuera de lugar y los vectores los cuales dieron de que hablar dentro del encuentro entre Guadalajara y los Diablos.

"Hay una mala interpretación de alguna persona que tiene otro tipo de intereses" 🔍⚽🔥



Palabras de Juan Manuel Herrero, director general de la Comisión de Árbitros, en charla con @FJG_TD tras la polémica por el gol anulado a Chivas ante Toluca



🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/HMoQjYYBrU — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) February 21, 2025

En entrevista para TUDN, Juan Manuel asumió los errores tanto en pleno partido, como en las publicaciones de redes sociales, junto a los audios revelados.

“Evidentemente es un caso de donde hay un error por lanzar una imagen equivocada, la productora no tuvo la responsabilidad ni el operador, es un error del VAR, saca una línea que no es la línea que llegó a marcar el fuera de lugar, es equivocada”, comentó Juan Manuel Herrero.

Además Herrero, pidió disculpas por la publicación de las jugadas tardías mismas que causaron polémica a la externa, con un sin fin de comentarios negativos, y algunas teorías dentro de la Comisión de Árbitros.

“También una disculpa, nos tardamos más de lo que debimos tardarnos. Después cuando revisamos las jugadas, vemos los juegos viernes, sábado domingo, y por eso el lunes nos damos para revisar jugada por jugada. Cierto, al ser polémica, debimos revisar más rápido, ahí asumo esa responsabilidad, tienen razón quienes han dicho esto tienen toda la razón, es un tema a mejorar”, comentó Herrero.

“El software y el operador y la empresa que nos da el servicio, es una empresa auspiciada por FIFA que tiene la obligación a nivel mundial de no modificar nada, sale de nuestra competencia, no es posible hacer modificación, añadido o cambio, eso no se puede hacer, es la tranquilidad con la que debemos estar todos. Lo que sucedió fue una mala interpretación de una persona con otro tipo de intereses”, finalizó el director general de la Comisión de Árbitros.