David Faitelson se vuelve loco y ataca a sus “amigos” Christian Martinoli y Luis García VIDEO

El sábado pasado, TV Azteca dio a conocer que este año no no contará con los derechos de transmisión de la Copa Oro, por lo que, Christian Martinoli y Luis García apostaron por narrar el partido de la Selección Mexicana contra República Dominicana en Youtube.

Aunque los comentaristas de la televisora de la Ajusco tuvieron éxito en dicha transmisión al contar con una buena cantidad de visitas, David Faitelson no dudó en arremeter contra sus excompañeros por destacar su peculiar forma de expresarse junto a un par de groserías.

“Resulta que están inventando el periodismo televisivo. Yo no tengo nada en contra de Christian Martinoli y Luis García; los dos fueron compañeros míos, pero con todo respeto, pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de babosadas, groserías, palabras fuera de lugar, de reírse… Lo consume un círculo rojo”, comentó David Faitelson mediante un video que compartió en redes sociales.

PARA DAVID FAITELSON DECIR BABOSADAS NO ES PERIODISMO

Ante la transmisión que tuvieron Christian Martinoli y Luis García llena de humor, sarcasmo, anécdotas y lenguaje coloquial, Faitelson aseguró que no está cerrado a nada, pero a su punto de vista el periodismo no es pararte frente a la cámara y decir babosadas.

“A mí me enseñaron a hacer periodismo y me puedo equivocar, pero se trata de hacer periodismo. Y no soy tampoco de cerrarme en una atmósfera de un periodismo rígido, podemos reírnos, pero hay espacio para todo. Siempre mi límite va a ser lo que tus hijas pueden ver en televisión. Que vean una transmisión de futbol y no sentirse avergonzadas por lo que dice su padre. Me pregunto ¿pasó lo mismo el sábado con este experimento?”, agregó.