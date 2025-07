Chivas y su patrocinador se deslindan de las declaraciones machistas de Chicharito Hernández

Los recientes vídeos publicados por Javier “Chicharito” Hernández en sus diversas cuentas de redes sociales, en donde se refiere al papel de la mujer, han causado bastante revuelo y ya son diversas marcas e instituciones las que han tenido una respuesta con respecto a ello.

La directora de la Liga MX Femenil, Mariana Gutierrez, fue la primera en hacerlo, a la cual siguió la presidenta de México, Claudia Sheimbaum, quien se pronunció con respecto a este tema en una conferencia mañanera.

Posterior a ello continuaron algunos comunicados. El primero de ellos por parte del Club Deportivo Guadalajara, en donde aseguran que estas declaraciones del “Chicharito” Hernández no van con los valores del club y que han tomado medidas internas. Asimismo, la marca Puma que patrocina, no solamente a las Chivas, sino que también al futbolista, también se pronunció con respecto a ello, aunque cabe mencionar que estos dos comunicados no mencionan el nombre de Javier Hernández.

YA TOMARON ACCIONES 🚨🚨🚨



Chivas lanzó un comunicado en contra de las publicaciones que lanzó Javier Hernández en redes sociales. pic.twitter.com/rxZVM6agWa — W Deportes (@deportesWRADIO) July 23, 2025

Por su parte, la Federación Mexicana de Fútbol emitió un comunicado en el cual asegura haber impuesto una multa económica a Javier Hernández, así como haber iniciado un proceso de investigación que busca prevenir y sancionar este tipo de conductas, finalmente una apercibimiento en caso de reincidencia.