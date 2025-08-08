Pumas vs Necaxa: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 4 del Apertura 2025 Liga MX

El Estadio Olímpico Universitario se alista para recibir un vibrante duelo cuando los Pumas de la UNAM se enfrenten a los Rayos del Necaxa en el marco de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Este encuentro, que marca el regreso de ambos equipos tras el parón por la Leagues Cup, promete ser un choque de estrategias y emociones, con ambos clubes buscando enderezar el rumbo en el certamen local.

Los felinos, dirigidos por Efraín Juárez, llegan a este partido con la urgencia de sumar tres puntos para escalar posiciones en la tabla general, donde actualmente ocupan el lugar 15 con apenas 3 puntos tras tres jornadas. Su reciente participación en la Leagues Cup 2025 dejó un sabor agridulce, ya que, a pesar de un esfuerzo notable y el refuerzo estelar del portero Keylor Navas, cayeron 3-1 ante el Inter Miami en la fase de grupos, quedando eliminados. Sin embargo, la victoria 2-0 sobre Querétaro en la Jornada 3 de la Liga MX mostró destellos de lo que este equipo puede lograr. Con Navas debutando en Ciudad Universitaria, la afición espera que los auriazules recuperen la garra y el ímpetu que los caracteriza en su fortín.

Por su parte, los Rayos de Necaxa, bajo la batuta de Fernando Gago, también buscan recomponer el camino tras una Leagues Cup decepcionante, donde solo lograron una victoria. En el Apertura 2025, los hidrocálidos suman 4 puntos y se ubican en la séptima posición, gracias a un empate 1-1 contra América en la Jornada 3. Gago, quien ha expresado optimismo sobre el futuro de su equipo, necesita ajustar su esquema táctico para hacer frente a unos Pumas que históricamente son complicados en casa.

El duelo enfrentará a dos técnicos con visiones contrastantes: Juárez, quien apuesta por un juego intenso y vertical, contra Gago, conocido por su enfoque táctico y ordenado. Para Pumas, la clave estará en aprovechar la localía y el apoyo de su afición, además de la experiencia de Navas bajo los tres palos. Por su parte, Necaxa deberá mejorar su efectividad fuera de casa, un talón de Aquiles en el torneo pasado, y confiar en jugadores como Agustín Palavecino para generar peligro en el área rival.

De este modo, ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar para acercarse a los primeros puestos y dejar atrás las decepciones de la Leagues Cup. La afición puma espera que su equipo, con el debut de Keylor Navas, recupere la mística que lo ha hecho un contendiente histórico. Mientras que Necaxa buscará dar la campanada y demostrar que, bajo el mando de Gago, puede competir contra los grandes.

PUMAS VS NECAXA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Domingo 10 de agosto

Domingo 10 de agosto Hora: 18:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

18:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Olímpico Universitario

Olímpico Universitario TV: Canal 2, TUDN, ViX

Canal 2, TUDN, ViX Radio: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM