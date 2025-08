Fernando Gago revela la verdad sobre el interés del América por Agustín Palavecino

En medio de las especulaciones que han sacudido el mercado de fichajes de la Liga MX, el entrenador de Necaxa, Fernando Gago, salió al paso para desmentir categóricamente los rumores que vinculan al mediocampista argentino Agustín Palavecino con una posible transferencia, especialmente al América. Durante una reciente conferencia de prensa previa al duelo de los Rayos contra Orlando City en la Leagues Cup, Gago fue claro al hablar sobre su jugador.

“No me gusta cuando se habla de rumores, sí cuando es una realidad. Acá tenemos un grupo, estamos trabajando, independientemente de los rumores, que no nos llegan a nosotros, nos llegan las situaciones reales, nosotros queremos competir en los torneos…No hay que generar ese rumor que no es cierto, que de mi lado te estoy diciendo queno es cierto el rumor”, comentó.

Palavecino, se ha convertido en una pieza clave en el esquema táctico de los Rayos, ha captado la atención de varios clubes gracias a su destacado desempeño en lo que va del Apertura 2025. Su capacidad para generar juego, sumada a su visión y calidad técnica, lo han convertido en un objetivo atractivo, especialmente para equipos como América y León, quienes, según reportes, han mostrado interés en sus servicios. Sin embargo, Fernando Gago enfatizó que su prioridad es el presente del equipo y que los rumores no afectan la preparación del plantel.

“Independientemente de si hay rumores o no hay, nosotros contamos con un plantel y este plantel es el que estamos trabajando. Independientemente de los rumores, acá estamos muy cerrados, muy concentrados en lo que es esta clasificación”, añadió.

El técnico, conocido por su enfoque disciplinado y su apuesta por un fútbol dinámico, dejó en claro que cuenta con Palavecino como pilar fundamental de su proyecto en Necaxa: “Acá tenemos un equipo competitivo, y acá a fin de año, donde nosotros aspiramos y queremos competir tanto en torneos internacionales y en liga, y eso no se va a modificar. Hay una postura clara del Club y una clara mía”, agregó.

De este modo, con estas declaraciones, Fernando Gago refuerza la postura del conjunto de Aguascalientes, de que no contempla desprenderse de Palavecino en este mercado de verano, aunque podría considerar negociaciones en el futuro, específicamente en el mercado invernal.