Pumas vs Juárez: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 16 Clausura 2026 Liga MX

La cancha del Estadio Ciudad Universitaria será el escenario para el duelo entre el equipo de Pumas y su similar de Bravos, compromiso que corresponde a la jornada 16 del Clausura 2026.

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🆚 | @fcjuarezoficial

🏟️ | EOU

🕰️ | 19:00

📅 | Martes 21 de abril

📺 | VIX+#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/kpQ2UNPDEA — PUMAS (@PumasMX) April 21, 2026

Pumas se presenta a este duelo después de ganarle 2-0 a la escuadra de Atlético de San Luis, gracias a los goles de Juninho que aprovechó una pena máxima y un golazo a balón parado por parte de Jordan Carrillo.

Por su parte la escuadra fronteriza viene de perder tres goles por uno contra el equipo de León. Desde los primeros 45 minutos ya estaban debajo del marcador, con un doblete de Díaz, al 52, Oscar Estupiñán desde los once pasos, pero Daniel Arcilla incrementó la diferencia.

Por ahora el equipo de Pumas se encuentra en la tercera posición de la competencia, gracias a ocho victorias, seis empates y una derrota, con 30 puntos, gracias a 28 goles a favor y 15 en contra.

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Mientras que el equipo de Bravos están fuera de la zona de liguilla y matemáticamente estarían fuera de los cuartos de final, con cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas, mismo que le dan 16 unidades.

De los últimos cinco duelos entre ambas escuadras, Pumas cuenta con tres triunfos, un empate y una victoria para el equipo de Bravos. Además de las últimas dos visitas que ha tenido Bravos en Ciudad Universitaria, tiene un empate sin goles y una derrota por la mínima diferencia.

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