Mallorca vs Barcelona EN VIVO, LALIGA Jornada 1, dónde, cuándo y a qué hora ver juego 2025

LaLiga EA Sports 2025/26 arranca con un choque vibrante en el Estadi Mallorca Son Moix, donde el Mallorca recibe al vigente campeón, el FC Barcelona, este sábado 16 de agosto..

Este duelo inaugural promete emociones fuertes, enfrentando a un Mallorca renovado y ambicioso con un Barcelona que busca consolidar su dominio bajo la batuta de Hansi Flick.

Los bermellones, dirigidos por Jagoba Arrasate en su segundo año, llegan con la moral alta tras una pretemporada sólida (4 victorias, 1 empate, 1 derrota). El equipo balear aspira a dar un salto cualitativo tras rozar los puestos europeos la temporada pasada. La incorporación de Pablo Torre, cedido precisamente por el Barcelona, añade un toque de morbo al encuentro. El cántabro, con su calidad técnica, promete ser el motor creativo junto a jugadores como Vedat Muriqi y Sergi Darder.

Sin embargo, la posible baja de Samú Costa por problemas físicos podría condicionar el planteamiento táctico de Arrasate, quien apostará por su característico orden defensivo y transiciones rápidas para intentar sorprender a un rival de envergadura.

Barcelona: A revalidar el título con hambre de gol

El FC Barcelona, tras un curso 2024/25 espectacular donde conquistó Liga, Copa y Supercopa, inicia la defensa de su corona con la presión de mantener su hegemonía. Hansi Flick ha consolidado un estilo vertiginoso, basado en la presión alta y un ataque demoledor que promedió 3,7 goles por partido en la liga anterior.

La pretemporada culé fue impecable, con cuatro victorias contundentes, incluyendo un 5-0 al Como en el Trofeo Joan Gamper. Sin embargo, las bajas de Robert Lewandowski (problemas musculares) y Marc-André ter Stegen (lesión de espalda) son un contratiempo significativo.

Jugadores como Lamine Yamal, Pedri y los recién llegados Marcus Rashford y Joan García deberán asumir el liderazgo ofensivo. La duda en el lateral derecho (Koundé o Eric García) y la ausencia de Dani Olmo por lesión añaden incertidumbre, pero la profundidad de la plantilla blaugrana sigue siendo abrumadora.Claves del partido El historial reciente favorece al Barcelona, que no pierde ante el Mallorca desde 2009 y goleó 5-1 en su última visita a Son Moix.

Sin embargo, el Mallorca ha demostrado capacidad para complicar a los grandes en casa, como en el empate 2-2 de la temporada 2023/24. La clave estará en la solidez defensiva del Mallorca, con Leo Román como posible héroe bajo palos, frente al poderío ofensivo culé, donde Lamine Yamal y Ferran Torres buscarán aprovechar las ausencias en la delantera.

